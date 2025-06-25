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TYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum
YKS, TYT, AYT, YDT, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite sınavının tamamlanmasının ardından gözler TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarına çevrildi. Üniversite hayaline bir adım daha yaklaşan milyonlarca öğrenci YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırmaya başladı.

YKS cevap anahtarının yayımlanmasının ardından adaylar puan hesaplamaları yapmaya başladı. ÖSYM YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Sonuçların erişime açılmasıyla yaklaşık 2 milyon adayın tercih maratonu başlayacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum - 1. Resim

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. 

TYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum - 2. Resim

TYT-AYT-YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin takvimine göre; TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarıyla beraber üniversite tercih dönemine geçiş yapacak.

TYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum - 3. Resim

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sınav sonuçları ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilecek. Sınav sonuç ekranında sınav puanıyla beraber başarı sıralaması da yer alacak.

TYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum - 4. Resim

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih işlemleri başlayacak. Adaylar taban ve tavan puanlarını dikkate alarak ÖSYM kılavuzu doğrultusunda tercih listelerini oluşturacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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