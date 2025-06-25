2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav için nefesler tutuldu

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar, 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı için araştırma yapılmaya başlandı. 2025 yılı ÖGG takvimine bakıldığında yapılacak sınav için geri sayım başlandı. ÖGG sınavına katılacak olan adaylar sınav tarihi ve saati, binlerce kişi tarafından merak konusu oldu.

Özel güvenlik olma konusunda hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için kritik tarihe giriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 2025 ÖGG sınavı, 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi kapsamında uygulanacaktır.

Sınav günü ve saati belli olurken, adaylar sınav süreciyle ilgili detayları araştırmaya başlandı. İşte sınav tarihi ve saati...

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

"Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2025" tarafından paylaşılan takvimine göre, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Bugün itibarıyla ÖGG sınavına 4 gün kalmıştır. Adaylar gözlerini sınav gününe çevirdi.

ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK?

ÖGG sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakikadır.

Silahsız sınava girecek kursiyerler için ise (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika ve silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakika olacaktır.

ÖGG sınavında herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonundan ayrılamazlar.