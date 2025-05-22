Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Polis Akademisi başvuru ekranı: 2025 PAEM başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 

Polis Akademisi başvuru ekranı: 2025 PAEM başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Polis Akademisi başvuru ekranı: 2025 PAEM başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı PAEM (Polis Amirleri Eğitimi Merkezi) başvuru süreci başladı. Polis olmak isteyen binlerce aday, Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyurunun ardından başvuru ekranını ve başvuru şartlarını araştırıyor.

Polis Akademisi, 2025 PAEM başvuruları detaylarını açıkladı. Akademiden yapılan açıklamaya göre 450 erkek, 50 kadın aday olmak üzere 500 öğrenci alımı yapılacak. 

9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından yapılacak PAEM başvuru şartları, başvuru tarihi belli oldu. 

PAEM BAŞVURU NE ZAMAN? 

Polis Akademisi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet Mensubu 450 erkek, 50 kadın aday olmak üzere 500 öğrenci alımı için ön başvurular, 23 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde alınacak.

Polis Akademisi başvuru ekranı: 2025 PAEM başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?  - 1. Resim

PAEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, ön başvurularını 23 Mayıs-03 Haziran 2025 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapacak. 

Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Polis Akademisi başvuru ekranı: 2025 PAEM başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?  - 2. Resim

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
• Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak. 
• Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kum zambaklarının nesli tehklike altında! Yurt dışına çıkarmak yasak, koparmanın cezası 387 bin TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altınordu - Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Nesine 2. Lig play-off 3. tur maçı bugün başlayacak! - HaberlerAltınordu - Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Nesine 2. Lig play-off 3. tur maçı bugün başlayacak!Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta? Yenikapı'da dev organizasyon! - HaberlerGalatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta? Yenikapı'da dev organizasyon!Seren Şirince kimdir, evli mi? Çift Kişilik Oda dizisinde Begüm'ü canlandırıyor - HaberlerSeren Şirince kimdir, evli mi? Çift Kişilik Oda dizisinde Begüm'ü canlandırıyorAÖF final sınavı saat kaçta? Bahar dönemi final sınavlarında soru sayısı - HaberlerAÖF final sınavı saat kaçta? Bahar dönemi final sınavlarında soru sayısıTCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi belli oldu - HaberlerTCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi belli oldu22 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - Haberler22 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim
Sonraki Haber Yükleniyor...