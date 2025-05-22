Polis Akademisi başvuru ekranı: 2025 PAEM başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 

2025 yılı PAEM (Polis Amirleri Eğitimi Merkezi) başvuru süreci başladı. Polis olmak isteyen binlerce aday, Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyurunun ardından başvuru ekranını ve başvuru şartlarını araştırıyor.

Polis Akademisi, 2025 PAEM başvuruları detaylarını açıkladı. Akademiden yapılan açıklamaya göre 450 erkek, 50 kadın aday olmak üzere 500 öğrenci alımı yapılacak.

9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından yapılacak PAEM başvuru şartları, başvuru tarihi belli oldu.

PAEM BAŞVURU NE ZAMAN?

Polis Akademisi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet Mensubu 450 erkek, 50 kadın aday olmak üzere 500 öğrenci alımı için ön başvurular, 23 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde alınacak.

PAEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, ön başvurularını 23 Mayıs-03 Haziran 2025 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapacak.

Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

• Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

• Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

• Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak.