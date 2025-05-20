2025 DGS başvuruları başlıyor: Dikey Geçiş Sınavı başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kimler başvurabilir?

Önlisans mezunlarının lisans tamamlama fırsatı yakaladığı DGS için başvurular başlıyor. Adaylar, ÖSYM'nin sisteminden online başvuru yapabilecek. İşte 2025 DGS başvuru tarihi, sınav ücreti ve dikkat edilmesi gerekenler…

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci başlıyor. Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için katıldığı DGS, her yıl binlerce adayın geleceğini belirliyor. Başvurular 21 Mayıs 2025 itibariyle başlayacak ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2025 DGS başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2025 olarak belirlendi.

DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Başvuru merkezleri aracılığıyla da işlem yapılabilecek.

2025 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı sınav ücreti henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi online ödeme sistemi üzerinden başvuru ücretlerinin yatırılması bekleniyor.

Geçen yıl DGS başvuru ücreti 590 TL idi. Diğer sınavlara gelen yüzde 70 oranında zam gelmesi halinde 2025 DGS başvuru ücreti 1000 TL olması muhtemel!

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

DGS’ye, meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında olan adaylar başvurabiliyor. Sınav, bu adayların lisans eğitimine geçiş yapmasını sağlıyor.

2025 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2025 DGS sınavı 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki testten oluşacak ve çoktan seçmeli sorularla yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak.