AÖF final sınavı ne zaman? Bahar dönemi sona eriyor!

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, sınav tarihlerini ve oturum detaylarını merakla araştırıyor. Bahar döneminin son virajına girilirken AÖF final sınavlarının yapılacağı günler açıklandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları, üç oturum halinde uygulanacak. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınavlarda ilk oturum 24 Mayıs 2025 Cumartesi, ikinci oturum ise 25 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi final sınavları üç oturumla tamamlanacak. İlk oturum 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki defa uygulanacak. İkinci gün, yani 25 Mayıs Pazar günü ise tek oturum yapılacak.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği bina, salon ve oturum bilgileri yer alacak.

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

AÖF final sınavları, her ders için çoktan seçmeli test formatında uygulanıyor. Her bir sınav 20 soru içeriyor ve sınav süresi genellikle 30 dakika olarak belirleniyor. Değerlendirme aşamasında ise dört yanlış bir doğruyu götürüyor.