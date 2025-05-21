LGS görevli başvuruları ne zaman, görevli öğretmen ücretleri belli oldu mu? LGS sınavına geri sayım başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav için geri sayım başladı. 2025 LGS sınavının 15 Haziran Pazar günü yapılması planlanıyor. LGS görevli başvuruları ne zaman, görevli öğretmen ücretleri belli oldu mu merak ediliyor.

LGS sınavında görev almak isteyen öğretmenlerin en çok merak ettiği konuların başında ise başvuruların ne zaman alınacağı ve görevli ücretlerinin ne kadar olacağı geliyor. LGS'de görev alacak personelin başvurularına ve alacakları ücretlere dair tüm güncel bilgiler, öğretmenlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

LGS GÖREVLİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl uyguladığı merkezi sınav olan LGS, sınav merkezi olarak belirlenen okul binalarında gerçekleşiyor. 2025 yılında 15 Haziran’da yapılacak olan sınav için öğretmenlerin görev başvuru takvimi henüz resmiyet kazanmış değil.

Ancak geçmiş yıllarda uygulanan takvim göz önüne alındığında, görevli öğretmen başvurularının 26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla alınmaya başlanması bekleniyor. LGS gözetmen başvuru tarihi kesinleşmemiş olsa da tahmini olarak bu hafta içerisinde MEB tarafından resmi duyurunun yapılması öngörülüyor.

Sınavda görev almak isteyen öğretmenlerin, başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirmeleri gerekiyor. MEBBİS’te “Sınav Görevleri” modülü üzerinden yapılacak tercihler doğrultusunda, öğretmenlerin hangi okulda, hangi unvanda görev alacakları sistem tarafından belirlenecek.

Başvuru süreci ve görevlendirmeler elektronik ortamda yürütüleceği için öğretmenlerin süreci yakından takip etmeleri önem taşıyor.

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LGS 2025 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2025 LGS sınavı için görev alacak öğretmenlere yapılacak ödeme tutarları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 2024 LGS uygulamasında ödenen tutarlar ve mevcut enflasyon oranları dikkate alındığında, bu yılki ücretlerde artış yaşanması bekleniyor.

Geçen sene görevli öğretmenlere ödenen ücretler ise şu şekildeydi: