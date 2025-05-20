Ziraat Bankası sınavı ne zaman, şartlar neler? 2025 Ziraat Bankası işe alım sınav tarihi ve detayları

Ziraat Bankası 2025 yılı kapsamında İstanbul’da görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi unvanlarında personel alımı yapacağını duyurdu. Sınav başvuru süreci, şartlar ve tarih detayları ise belli oldu. Ziraat Bankası sınavı ne zaman, şartlar neler soruları gündemdeyken Ziraat Bankası tarafından gerekli duyuru yapıldı.

ZİRAAT BANKASI SINAVI NE ZAMAN?

Ziraat Bankası'nın merakla beklenen yazılı sınav tarihi belli oldu. Adayların yoğun ilgi gösterdiği Ziraat Baknası sınavı 28 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın başlama saati ise 14.00 olarak açıklandı. Belirlenen merkezlerde yapılacak sınav, çoktan seçmeli test formatında uygulanacak.

ZİRAAT BANKASI SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası sınavı başvuru süreci 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak. Adayların başvurularını tamamlamaları için son tarih ise 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59 olarak duyuruldu. Bu tarihe kadar başvuru yapmak isteyen adayların, İstanbul Üniversitesi’nin resmi internet sitesi olan https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresine giriş yaparak T.C. Kimlik numaraları ile başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekiyor. Online olarak gerçekleştirilecek bu başvuru süreci dışında başka bir yöntem kabul edilmeyecek.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel koşulları sağlaması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamındaki haklardan mahrum olmamak

Yüz kızartıcı suçlar, zimmet, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak

Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak

Sürekli yurt içi/yurt dışı görev yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık problemi bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak

Aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerden mezun olmak veya Ağustos 2025 itibarıyla mezun olabilecek durumda olmak:

İdari Alanlar İçin:

İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İstatistik, Finans, Muhasebe, Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Finans Mühendisliği

Mühendislik Alanı İçin:

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği

ZİRAAT BANKASI SINAVI NEREDE?

Ziraat Bankası yazılı sınavı daha önceden ilan edilen sınav merkezlerinde yapılacak. Adaylar kendi sınav merkezlerinin bilgilerini sınav giriş belgeleri aracılığıyla öğrenebilecek.

Her aday sistem üzerinden alacağı belgede belirtilen merkezde sınava katılım sağlayacak. Sınav merkezlerinin hangi şehirlerde olduğu ve adayların hangi merkezde sınava gireceği, tamamen sistem tarafından belirlenmiş olacak. Bu nedenle adayların belgelerini sınavdan önce kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

ZİRAAT BANKASI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Ziraat Bankası sınavına başvuracak olan adayların İstanbul Üniversitesi tarafından belirlenen sınav ücreti olan 900 TL’yi ödemeleri gerekiyor. Sınav ücreti ise başvuru süreci içerisinde yatırılmalı.

Ücretin yatırılmaması halinde başvuru geçersiz sayılacak ve aday sınava katılamayacak. Adayların mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını tamamlamadan önce ödeme işlemlerini eksiksiz gerçekleştirmeleri gerekiyor.