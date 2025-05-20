Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura tarihi gündemde!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 3.658 sürekli işçi alımına yönelik süreçte önemli bir aşamaya gelindi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, kura çekimi tarihini ve nihai aday listesinin detaylarını araştırmaya başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek kura çekimiyle birlikte binlerce kişinin istihdamı netleşmiş olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında başvuru süreci sona erdi ve kura çekimi aşamasına geçildi. Türkiye genelinde yoğun ilgi gören işçi alımında, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, silahsız özel güvenlik görevlisi ve aşçı gibi kadrolar için başvurular, 5 Mayıs ile 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un çevrim içi sistemi üzerinden alındı.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, kura çekimi tarihine çevrildi. Bakanlık tarafından yayımlanan resmi takvime göre, Sağlık Bakanlığı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda yapılacak.

Tüm işlemler ve Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayınla kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan kura çekimi sonrasında, sonuçlar aynı gün içerisinde canlı yayında kamuoyuyla paylaşılacak. Kura süreci tamamlandıktan sonra kazanan adayların isimleri hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de İŞKUR’un resmi internet sitelerinde ilan edilecek.

Kurada ismi çıkan adaylar için işe alım süreci resmen başlayacak. Belgelerin toplanması, gerekli evrakların teslim edilmesi ve atama işlemlerinin tamamlanmasının ardından kazananların Kurban Bayramı sonrasında görev yerlerine gitmeleri bekleniyor.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, herhangi bir mülakata tabi tutulmadan işe alınacak ve ilgili pozisyonlarda göreve başlayacaklar.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3.658 kişilik sürekli işçi alımı için kura öncesi en önemli adım olan nihai aday listesi, İŞKUR üzerinden yayımlandı.

Nihai liste; başvurusu onaylanan, başvuru kriterlerine uygunluğu tespit edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayları içeriyor.

Adaylar, İŞKUR’un e-şube sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak, “İş Başvurularım” sekmesinden Sağlık Bakanlığı ilanına ait başvurularını görüntüleyebilir ve ilgili bağlantıya tıklayarak nihai listeye erişebilir. Kura çekiminde ismi çıkan adaylar, ilan edilen kadrolara mülakatsız şekilde yerleştirilecek.