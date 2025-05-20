Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura tarihi belli oluyor: Nihai liste açıklandı, kura ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için süreç hızla ilerliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura tarihine çevrildi. Başvuru yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai listeye bakacakları yeri ve kura çekim tarihini merak ediyor.

2025 yılı kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, aşçı ve silahsız özel güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik toplam 3.658 kişilik işçi alımı için başvurular alındı. Başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşti. Şimdi ise kura çekimi bekleniyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü yapılacak. Kura, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve aynı gün canlı yayın ile kamuoyuyla paylaşılacak. Kurada ismi çıkan adaylar mülakatsız şekilde işe alınacak.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, kura sonuçları aynı gün canlı yayınla ilan edilecek. Kazanan adaylar evrak işlemlerini tamamlayarak, Kurban Bayramı’nın hemen ardından görevlerine başlayabilecekler.

NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI: BAŞVURU DURUMUNUZU SORGULAYIN

İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar için nihai aday listesi yayımlandı. Bu liste, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayları kapsıyor. Ancak liste yalnızca kuraya katılacak isimleri içeriyor, kazananları değil.

Nihai Liste Sorgulama Adımları:

esube.iskur.gov.tr adresine girin.

“İş Arayan” bölümünden e-Devlet ile giriş yapın.

“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.

Sağlık Bakanlığı başvurunuzu seçin.

“Nihai Aday Listesi” bağlantısından listeyi görüntüleyin.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Alım yapılacak kadrolar şunlardır:

Temizlik Görevlisi

Klinik Destek Elemanı

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi

Aşçı

ALIMLAR HANGİ İLLERDE GERÇEKLEŞECEK?

3.658 kişilik işçi alımı; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Mersin ve toplam 81 ilde gerçekleştirilecek.