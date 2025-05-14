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McDonald's işçi alımı ne zaman? Ünlü fast food şirketi 2 bin işçi alımı yapacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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McDonald&#039;s işçi alımı ne zaman? Ünlü fast food şirketi 2 bin işçi alımı yapacak!
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Ünlü fast food zinciri McDonald’s 2 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee, istihdam sürecinde kadınlar, emekliler ve gençlere öncelik tanınacağını açıkladı. Yapılan duyurunun ardından McDonald’s işçi alım süreci ve başvuru şartları gündeme geldi.

Fast food restoranı McDonald’s çalışan kapasitesini genişletiyor. 8 bine yakın çalışanı olan şirket, 2 bin işçi alımı için harekete geçti. McDonald's CEO'su Kanjee başvuru şartlarına ilişkin detayları aktardı.

McDonald’s İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Ünlü fast food zinciri McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee 2 bin işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Çalışan sayısını artırma hazırlığında olduklarını belirten Kanjee, işçi alımının yaz aylarında yapılacağını belirtti.

McDonald's işçi alımı ne zaman? Ünlü fast food şirketi 2 bin işçi alımı yapacak! - 1. Resim

McDonald’s İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

McDonald’s işçi alımına dair başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. McDonald's CEO'su Kanjee, istihdam sürecinde kadınlar, emekliler ve gençlere öncelik tanınacağını açıkladı. McDonald’s işçi alımı için başvurular, McDonald's internet adresinde yer alan başvuru formu üzerinden yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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