Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Koçyiğit kimdir? Yemekteyiz Yusuf kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16 Mayıs 2025 Cuma günü yarışmacısı Yusuf Koçyiğit'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Aslen Ağrılı olan Yusuf Bey'in aşçı olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. 150 bin TL'lik büyük ödülü kazandığı takdirde bu parayı yeni doğacak bebeğinin masrafları için harcayacağını belirtti.

TV8’in sevilen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 12-16 Mayıs haftasında yeni yarışmacılarıyla izleyicileriyle bir araya geliyor.

Haftanın son gün yarışmacısı Yusuf Koçyiğit, hem sempatik tavırları hem de duygusal açıklamalarıyla ön plana çıkmayı başardı. İzleyiciler ise “Yusuf Koçyiğit kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?” sorularına cevap aramaya başladı.

YUSUF KOÇYİĞİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

25 yaşında olan Yusuf Koçyiğit profesyonel bir aşçıdır. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e katılarak yemek becerilerini ortaya koymak isteyen Koçyiğit, haftanın final günü olan 16 Mayıs Cuma günü yarışacaktır.

Profesyonel aşçı olması onu diğer yarışmacı arkadaşlarından biraz daha fazla öne çıkartsa da verilen süre içinde heyecanı minimum seviyede tutup menüsünü eksiksiz bir şekilde hazırlayabilecek mi? İlerleyen günlerde bu sorunun cevabını alacaktır.

YEMEKTEYİZ YUSUF KAÇ PUAN ALDI?

Aslen Ağrılı olan Yusuf Koçyiğit 2 yıldır evlidir. Bir bebek bekleyen Yusuf Bey, büyük ödülü kazanmak için tüm hünerlerini sergileyecek.

Yemek bilgisine güvenen Koçyiğit, “Rakiplerim güçlü olabilir ama ben bu ödülü ailem için istiyorum. O masaya sevgiyle yemek koyuyorum” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Haftanın yarışmacıları arasında yer alan Yusuf Koçyiğit, 150 bin TL'lik ödül için mücadele verecek. 16 Mayıs Cuma günü menüsünü hazırlayıp başta Zuhal Hanım olmak üzere diğer yarışmacı arkadaşlarını yemek sofrasında ağırlayacaktır.