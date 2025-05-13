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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kimdir? Yemekteyiz Kübra İmre kaç yaşında?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Kübra kimdir? Yemekteyiz Kübra İmre kaç yaşında?
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TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan Yemekteyiz programında 13 Mayıs 2025 Çarşamba günü yarışan Kübra İmre dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Henüz 8 aylık evli olan yarışmacı el lezzetine güvendiği için yarışmaya katıldığını belirti.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki bölümünde Kübra Hanım güler yüzüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Haftanın ikinci günün yarışmacısı olan Kübra İmre, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

İzleyiciler, “Yemekteyiz Kübra İmre kimdir, evli mi, mesleği ne, kaç yaşında ve nereli?” gibi sorusuna cevap aranıyor. 

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kimdir? Yemekteyiz Kübra İmre kaç yaşında? - 1. Resim

YEMEKTEYİZ KÜBRA HANIM KİMDİR?

Kübra İmre 27 yaşında, aslen Vanlıdır. Henüz 8 aydır evli olan yarışmacı fotoğraf çekmeyi çok seviyor.

Kübra İmre, Yöresel lezzetleri hakim olduğunu söyleyerek rakiplerine şimdiden gözdağı veriyor. Eğer 150 bin TL'yi kazanırsa yurt dışına uçak bileti alarak değerlendireceğini belirtti.

Kübra İmre Tanışan sosyal medyada içerik üreticisidir. Şu anda 7 binden fazla takipçisi mevcuttur.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kimdir? Yemekteyiz Kübra İmre kaç yaşında? - 2. Resim

13 MAYIS SALI 2025 YEMEKTEYİZ KÜBRA KAÇ PUAN ALDI?

Salı günü yarışacak olan Kübra Hanım'ın şu an için kaç puan aldığı belli değildir. Günün ilerleyen saatlerinde puan durumu açıklığa kavuşacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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