Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erhan Akçay kimdir? 12 Mayıs Pazartesi Yemekteyiz Erhan kaç puan aldı?

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birinci gün yarışmacısı olan Erhan Akçay, menüsünü verilen süred eksiksiz bir şekilde yetiştirdiği takdirde diğer yarışmacı arkadaşlarından 3 ila 10 arasında puanlar alacaktır. Erhan Bey aldığı puanla haftanın birinciliği için yarışacak.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı televizyon ekranlarında yer almaya devam ediyor. Yeni yarışmacılar mutfaklarda hünerlerini sergileyerek büyük ödül için kıyasıya rekabet ediyor.

12 Mayıs 2025 mutfakta yer alan isim Erhan Bey oldu. İzleyiciler Erhan Bey'in kaç puan aldığını merak ederken hayatını da araştırmaya başladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERHAN AKÇAY KİMDİR?

Erhan Akçay 48 yaşında iki çocuk babasıdır. Aslen Erzurumlu olan Akçay, DJ'dir. İş yaşantısında her ne kadar eğlence hayatına yön verse de özel hayatında sakin ve huzurlu ortamları tercih etmektedir.

Erhan Bey, pratik tarifleriyle el lezzetini harmanlamayı seven biridir. 150 bin TL'lik büyük ödülü kazandığı takdirde oğlunun eğitim masraflarını karşılayacağını açıklayan Erhan Bey, renkli bir kişiliğe sahiptir.

8 yıldır evli kalan Erhan Bey 48 yaşındadır. Ayrıca torunu da olduğunu belirtti. Yarışmaya el lezzetine güvendiği için katıldığını belirten yarışmacı iddialı olduğunu dile getirdi.

12 MAYIS 2025 ERHAN BEY KAÇ PUAN ALDI?

TV8 ekranlarında yer alan Yemekteyiz programında günün yarışmacısı Erhan Bey'in kaç puan aldığını araştırılıyor. Menüsünü ucu ucuna yetiştirdiği için hazırlanmaya fırsat bulamayan Erhan Bey'e bu nedenle çok fazla eleştiri aldı.

Başlangıç olarak çorba yerine Soya Soslu Mantar'ı tercih etmesi de diğer yarışmacı arkadaşlarının eleştiri yaptığı konulardan biri oldu.

Günün sonunda Erhan Bey yarışmacı arkadaşlarından toplam 20 puan almıştır.

ELİF: 4

KÜBRA: 6

GÜLŞEN: 5

YUSUF: 5