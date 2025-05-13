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Yemekteyiz Gülşen kimdir, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşen Hanım kaç yaşında?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yemekteyiz Gülşen kimdir, nereli? Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Gülşen Hanım kaç yaşında?
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TV8'in popüler yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in n 12- 16 Mayıs haftasının yarışmacılarından olan Gülşen Hanım yorumlarıyla en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Birçok kişiyi 16.00 saatleri itibarıyla ekrana kilitleyen Yemekteyiz'de bu hafta 12-16 Mayıs haftası yarışmacıları belli oldu. Özellikle Gülşen Hanım diğer yarışmacı arkadaşlarını yaptığı yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Aşçı bir aileden geldiğini ve çocuğunun da aşçı olduğunu söyleyen Gülşen Hanım, menüsüyle iddialı olduğunu ve el lezzetine güvenen bir yarışmacıdır.

Yemekteyiz Gülşen kimdir, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşen Hanım kaç yaşında? - 1. Resim

YEMEKTEYİZ GÜLŞEN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 12-16 Mayıs haftasındaki öne çıkan isimlerinden biri Gülşen Hanım oldu. Yemek bilgisine güvenen Gülşen Hanım 15 Mayıs Perşembe günü yarışacaktır.

57 yaşında iki çocuk annesi olan Gülşen Onursal aslen Çorumludur. Gezmeyi çok sevdiğini belirten yarışmacı çantalar örerek, mutlu ailesi ve kedisiyle emekliliğin tadını çıkartıyor.

El lezzetine çok güvenen Gülşen Hanım farklı tatları bir araya getirerek röportajında "Tarih yazamaya geldim" diyerek iddiasını ortaya koydu.

Ailesinin mutfakla yakından ilgilendiğini söyleyen Gülşen Hanım kendi deneyimine güveniyor. Gülşen hanım, oğlunu aşçı olduğunu belirtti. Gülşen Hanım büyük ödülü kazandığı takdirde bu parayı torunları için harcayacağını söyledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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