Zuhal Topal yemekteyiz kim kazandı? 150 bin TL büyük ödülü kim aldı?

TV8 ekranlarının sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması 9 Mayıs Cuma günü haftanın finaliyle ekrana geldi. Beş yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği yarışmada kazananı ve 150 bin TL'nin sahibi belli oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün haftanın kazanan ismi netleşti. 9 Mayıs 2025 Cuma yayınlanan bölümde beşinci günün yarışmacısı Hakkı Bey'e konuk olan yarışmacılar günün sonunda hazırlanan yemeklere puan verdi.

Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın puanlamasının ardından birinci olan isim açıklandı. Bir hafta boyunca birbirinden lezzetli yemekler yapan yarışmacıların arasından bir isim haftanın birincisi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 9 Mayıs 2025 Cuma gününki birincisi hem Serap hem Ziza Hanımoldu. 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan iki yarışmacı büyük ödülü 75 bin TL olarak bölüştü.

Diğer yarışmacı arkadaşlarından 26 puan alan Serap Hanım Zuhal Topal'dan 7 puan aldı ve toplamda 33 puana çıktı. Ziza Hanım yarışmacılardan 25, Zuhal Topal'dan 8 puan alarak 33 puana aldı ve iki isim haftanın birincisi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI