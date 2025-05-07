Yemekteyiz Serap Gürer kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap kimdir, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının popüler yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in üçüncü gün yarışmacısı Serak Gürer'i merak etmeye başladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması bugün de kaldığı yerden devam ediyor. 5-9 Mayıs haftasının yarışmacıları dikkat çekmeyi başarırken, birçok kişi Serap Gürer'in hayatını merak etti.

İzleyiciler, 7 Mayıs Çarşamba günü yarışmacılarından Serap Gürer'in kim olduğunu ve diğer yarışmacı arkadaşlarından kaç puan aldığını arama motorlarında araştırmaya başladı.

YEMEKTEYİZ SERAP GÜRER KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz'in 5-9 Mayıs haftasının üçüncü yarışmacısı Serap Gürer oldu. Menüsüyle iddialı olan yarışmacının nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.

Serap Gürer'in hazırladığı yemekleri tadan diğer yarışmacı arkadaşları ve Zuhal Topal 3 ila 10 arasında bir puan verecektir. Günün sonunda ise Serap Hanım'ın kaç puan alacağı belli olacaktır. Yarışma şu an devam etmektedir.

Serap Gürer'n bugünkü menüsünde Ardahan Yöresine Ait Cincar Çorbası, Ardahan Mantısı, Kaşarlı Patates Püresi, Karamelize Soğan Eşliğinde Kuzu Gerdan, Karlı Roka Salatası ve Dubai Cup vardır.

Menüsünü eksiksiz bir şekilde yetiştiren Serap Hanım, Ahmet, Semra, Ziza ve Hakkı Bey'e yemeklerini beğendirmek istiyor. El lezzetine güvenen Serap, haftanın birincisi hem de 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak mı? İlerleyen günlerde bu soru cevap bulacaktır.

YEMEKTEYİZ'DE SERAP GÜRER KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Serap Gürer, aslen Ardahanlıdır. 30 yaşındaki Serap Hanım vaktinin çoğunu mutfakta sevdiklerine yemek hazırlayarak geçiriyor.

Serap Gürer, 05 Mayıs -09 Mayıs haftası yarışmacıları arasındadır. Bir çocuk annesi olan Serap Hanım, ne iş yaptığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılmasa da büyük ödülü kazanmayı amaçlamaktadır.