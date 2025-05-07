Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yemekteyiz Serap Gürer kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap kimdir, ne iş yapıyor?

Yemekteyiz Serap Gürer kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap kimdir, ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yemekteyiz Serap Gürer kaç puan aldı? Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Serap kimdir, ne iş yapıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının popüler yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in üçüncü gün yarışmacısı Serak Gürer'i merak etmeye başladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması bugün de kaldığı yerden devam ediyor. 5-9 Mayıs haftasının yarışmacıları dikkat çekmeyi başarırken, birçok kişi Serap Gürer'in hayatını merak etti.

İzleyiciler, 7 Mayıs Çarşamba günü yarışmacılarından Serap Gürer'in kim olduğunu ve diğer yarışmacı arkadaşlarından kaç puan aldığını arama motorlarında araştırmaya başladı. 

Yemekteyiz Serap Gürer kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap kimdir, ne iş yapıyor? - 1. Resim

YEMEKTEYİZ SERAP GÜRER KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz'in 5-9 Mayıs haftasının üçüncü yarışmacısı Serap Gürer oldu. Menüsüyle iddialı olan yarışmacının nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.

Serap Gürer'in hazırladığı yemekleri tadan diğer yarışmacı arkadaşları ve Zuhal Topal 3 ila 10 arasında bir puan verecektir. Günün sonunda ise Serap Hanım'ın kaç puan alacağı belli olacaktır. Yarışma şu an devam etmektedir.

Yemekteyiz Serap Gürer kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap kimdir, ne iş yapıyor? - 2. Resim

Serap Gürer'n bugünkü menüsünde Ardahan Yöresine Ait Cincar Çorbası, Ardahan Mantısı, Kaşarlı Patates Püresi, Karamelize Soğan Eşliğinde Kuzu Gerdan, Karlı Roka Salatası ve Dubai Cup vardır.

Menüsünü eksiksiz bir şekilde yetiştiren Serap Hanım,  Ahmet, Semra, Ziza ve Hakkı Bey'e yemeklerini beğendirmek istiyor. El lezzetine güvenen Serap, haftanın birincisi hem de 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak mı? İlerleyen günlerde bu soru cevap bulacaktır.

Yemekteyiz Serap Gürer kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap kimdir, ne iş yapıyor? - 3. Resim

YEMEKTEYİZ'DE SERAP GÜRER KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Serap Gürer, aslen Ardahanlıdır. 30 yaşındaki Serap Hanım vaktinin çoğunu mutfakta sevdiklerine yemek hazırlayarak geçiriyor.

Serap Gürer, 05 Mayıs -09 Mayıs haftası yarışmacıları arasındadır. Bir çocuk annesi olan Serap Hanım, ne iş yaptığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılmasa da büyük ödülü kazanmayı amaçlamaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

413 bin araç arızalı çıktı, ünlü marka hepsini geri çağırdı! İşte nedeniEşref Rüya yeni bölüme saatler kaldı! Bu akşam hangi diziler var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Chelsea - Djurgarden maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Konferans Ligi yarı finali bu akşamé - HaberlerChelsea - Djurgarden maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Konferans Ligi yarı finali bu akşaméPapa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı - HaberlerPapa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamıKurban ne zaman kesilir? Kurban kesimi ve vekalet verme hakkında merak edilenler - HaberlerKurban ne zaman kesilir? Kurban kesimi ve vekalet verme hakkında merak edilenlerKurban Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? Bayram tatil süresi uzayıp uzamayacağı gündemde! - HaberlerKurban Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? Bayram tatil süresi uzayıp uzamayacağı gündemde!Kamuya 19 bin 860 memur ve personel alımı yapılacak! İşte kadro dağılımları, başvuru tarihleri - HaberlerKamuya 19 bin 860 memur ve personel alımı yapılacak! İşte kadro dağılımları, başvuru tarihleriSağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir?  - HaberlerSağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir? 
Sonraki Haber Yükleniyor...