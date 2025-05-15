Türk Şeker 1685 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek? Belge kontrol işlemi sonuçları belli oldu

Türk Şeker sözleşmeli işçi alımı kura tarihi belli oldu. 1685 işçi alımı için teslim edilen belgelerin 6-14 Mayıs tarihleri arasında kontrolü tamamlandı ve belgeleri kabul edilen adaylar belli oldu. Başvuru yapan adaylar, Türk Şeker işçi alımı kura çekilişi ne zaman merak ediyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ n 1.685 Sürekli İşçi alımı için 16 –18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan iş ilanlarına başvurular alınmıştı.

Bu başvurular sonrasında teslim edilen belgelerin kontrolü ile ataması yapılan adaylar belli oldu.

TÜRK ŞEKER KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türk Şeker işçi alımına dair, 29 Nisan 2025 – 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında belge kabulü, 6 – 14 Mayıs 2025 tarihleri arasında ise belge kontrol işlemleri gerçekleştirilmiş olup kura sonuçları henüz açıklanmadı.

KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru yapılan ilanların adayları arasından 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda dijital kura yöntemi ile açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek.

TÜRK ŞEKER ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Türk Şeker işçi alımı kura sonuçları, sonuç.turkseker.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.

BELGE KONTROL İŞLEMLERİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Türk Şeker işçi alımına başvuru sayısı fazla olduğu için kurum tarafından belge kontrol işlemlerine itiraz hakkı tanındı.

adayların bu itirazlarını; Genel Müdürlüğümüz sonuc.turkseker.gov.tr internet adresinde ilan edildiği tarihten itibaren 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 23:59’a kadar Genel Müdürlüğün Belge İtiraz Değerlendirme Kuruluna; sinav@turkseker.gov.tr adresine e-posta ile yapabilecekler.