Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi yaklaşıyor!
Bursluluk sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak 27 Nisan'da yapılan İOKBS sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak. Öğrenciler, bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor.
İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), 27 Nisan'da yapılmıştı. Binlerce öğrencinin girdiği bursluluk sınavı değerlendirmesinde son günlere yaklaşıldı.
2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, MEB tarafından açıklanacak ve burs kazanan öğrenciler belli olacak.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verebilecek.
BURS NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.