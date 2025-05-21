Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi yaklaşıyor! 

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi yaklaşıyor! 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi yaklaşıyor! 
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursluluk sınav sonuçları için geri sayım sürüyor.  5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak 27 Nisan'da yapılan İOKBS sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak. Öğrenciler, bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. 

İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), 27 Nisan'da yapılmıştı. Binlerce öğrencinin girdiği bursluluk sınavı değerlendirmesinde son günlere yaklaşıldı. 

2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, MEB tarafından açıklanacak ve burs kazanan öğrenciler belli olacak. 

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verebilecek.

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi yaklaşıyor!  - 1. Resim

BURS NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. 

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi yaklaşıyor!  - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
Her yıl değişir; ancak genellikle 470–490 puan arası kazandırabilir.
Kazanan öğrencilere aylık burs verilir. Bu burs 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 950 TL civarındadır (tutar yıllara göre değişiklik gösterebilir).
Öğrenciler bu bursu lise sona kadar veya hazırlık + 4 yıl boyunca alabilirler.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yarın otobüsler grev yapacak mı? Toplu ulaşım aksayabilir!En az 300 yıllık! Anıt niteliğinde... Yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da yarın otobüsler grev yapacak mı? Toplu ulaşım aksayabilir! - Haberlerİstanbul'da yarın otobüsler grev yapacak mı? Toplu ulaşım aksayabilir!Dün deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? İstanbul'da deprem bir kez daha korkuttu! - HaberlerDün deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? İstanbul'da deprem bir kez daha korkuttu!Gassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu: Ahmet Kural yine ağlatacak! - HaberlerGassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu: Ahmet Kural yine ağlatacak!Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 3.658 işçi alımı kura tarihi gündemde! - HaberlerSağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 3.658 işçi alımı kura tarihi gündemde!Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Yayın tarihi merak ediliyor - HaberlerHızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Yayın tarihi merak ediliyorSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor kim elendi? - HaberlerSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor kim elendi?
Sonraki Haber Yükleniyor...