Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi yaklaşıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 08:41 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 08:45 - Güncelleme:

Bursluluk sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak 27 Nisan'da yapılan İOKBS sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak. Öğrenciler, bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor.

İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), 27 Nisan'da yapılmıştı. Binlerce öğrencinin girdiği bursluluk sınavı değerlendirmesinde son günlere yaklaşıldı. 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, MEB tarafından açıklanacak ve burs kazanan öğrenciler belli olacak. BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verebilecek. BURS NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. İlgili Haber 2025 DGS başvuruları başlıyor: Dikey Geçiş Sınavı başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kimler başvurabilir? YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 YKS giriş belgesi sorgulama ekranı Sıkça Sorulan Sorular Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir? Her yıl değişir; ancak genellikle 470–490 puan arası kazandırabilir. Burs Miktarı Ne Kadar?i Kazanan öğrencilere aylık burs verilir. Bu burs 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 950 TL civarındadır (tutar yıllara göre değişiklik gösterebilir). Bursluluk ne kadar sürer? Öğrenciler bu bursu lise sona kadar veya hazırlık + 4 yıl boyunca alabilirler.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Barış Tunçel