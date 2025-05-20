YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 YKS giriş belgesi sorgulama ekranı

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca adayın gözü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yapacağı YKS sınav yeri duyurusunda. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), haziran ayının son haftasında yapılacak. Sınava katılacak öğrenciler, oturumlara girecekleri okulları ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. YKS sınav yerleri belli oldu mu , YKS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır soruları gündemde yer buldu.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU 2025

Üniversiteye adım atmak isteyen milyonlarca adayın katılacağı 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gözler sınav yerlerine çevrildi. Sınav tarihi yaklaşırken, adaylar “YKS sınav yerleri belli oldu mu?” sorusuna cevap arıyor.

ÖSYM henüz sınav giriş yerlerini erişime açmadı ancak önceki yıllara bakıldığında, sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce duyuruluyor. Bu doğrultuda 2025 YKS oturumlarına katılacak adayların sınava nerede gireceklerine dair bilgilerin 11 Haziran 2025 tarihine kadar ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

Sınav yerleri açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre YKS bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran Pazar sabahı yine saat 10.15’te uygulanacak.

Aynı günün öğleden sonrası olan saat 15.45’te ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Her oturumun süresi sınav türüne göre değişiklik gösteriyor. TYT oturumu 165 dakika, AYT 180 dakika, YDT ise 120 dakika sürecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından duyurulacak ve erişime açılacak. Sınav belgesi yalnızca adayların bireysel olarak sisteme giriş yapmaları ile alınabilecek.

YKS sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava giriş belgelerine ulaşabilecek. Belgeye ulaşıldıktan sonra çıktısının alınması ve sınav günü yanında bulundurulması zorunludur.

2025 YKS’YE KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 20 Mayıs Salı tarihinden itibaren YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye tam olarak 32 gün kaldı. Sınav günü yaklaştıkça hazırlıklar hız kazanırken, adayların geri kalan süreci verimli kullanmaları büyük önem taşıyor.

Kalan sürede sınav formatına uygun denemeler çözmek, eksik konuları tamamlamak ve sınav günü için gerekli hazırlıkları planlamak başarı açısından önemli. Ayrıca sınav giriş belgelerinin duyurulacağı tarihe kadar ÖSYM açıklamaları dikkatle takip edilmelidir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

YKS 2025 sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine sunulacak. Sisteme giriş için adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri gerekecek.

Sisteme başarılı şekilde giriş yapıldıktan sonra ilgili oturumun sınav giriş belgesi görüntülenebilir ve yazıcıdan çıktı alınabilir.

Sınav günü belgenin mutlaka adayın yanında bulunması gerekiyor. Belge, renkli ya da siyah beyaz çıktılar şeklinde kabul edilmekte. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar ise hiçbir koşulda sınav binasına alınmayacak.