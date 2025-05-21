Açık lise sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden yüz binlerce öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre hem yazılı hem de elektronik ortamda yapılacak sınavlara yönelik tüm ayrıntılar netleşti. Sınava katılmak isteyen öğrenciler için kayıt yenileme süreci, sınav yeri bilgileri, sınav tarihi ve sonuç açıklama takvimi merak konusu oldu.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre açık lise sınavları hem yüz yüze yazılı hem de dijital ortamda e-Sınav şeklinde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavlar üç oturumda yapılacak ve adaylar Temmuz ayının sonuna doğru sınav merkezlerinde hazır bulunacak. Yüz yüze sınav oturumları 19 Temmuz Cumartesi sabah ve öğle saatlerinde ayrıca 20 Temmuz Pazar sabahı yapılacak.

Diğer yandan dijital ortamda gerçekleşecek olan e-Sınavlar 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında tek oturum şeklinde uygulanacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin 3. dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Kayıt yenileme dönemi 30 Nisan tarihinde başlayıp 22 Mayıs 2025 Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Aktif ya da beklemeli durumda olan ya da daha önce kayıt yenilemeyen ve 8 Eylül 2007 tarihinden önce doğmuş tüm öğrenciler kayıtlarını yenileyebilecek. Kayıt işlemleri sırasında 400 TL tutarındaki ücret Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına ödenmek zorunda.

AÇIK LİSE SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri, sınavdan birkaç gün önce yayımlanacak. Yazılı sınavlara girecek adaylar, sınav merkezleriyle ilgili bilgileri içeren giriş belgelerine 14 Temmuz 2025 tarihinde erişebilecek.

Belgeler adayların sınava katılacakları okulları ve oturum saatlerini net bir şekilde gösterecek. Aynı şekilde e-Sınav için randevu oluşturmuş olan öğrenciler de kendi sınav giriş belgelerine 23 Haziran itibarıyla ulaşabilecek. Tüm giriş belgeleri Açık Öğretim Lisesi’nin resmi öğrenci portalı olan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden görüntülenebilecek.

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AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlara giren öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sonuçların açıklanma tarihi. Açık lise 3. dönem yazılı ve e-Sınav oturumlarının ardından değerlendirme süreci hızla başlayacak. Yazılı sınavlara ait soru ve cevap anahtarları 23 Temmuz’da yayımlanacak.

Tüm oturumlara ilişkin değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılması planlanıyor. Sonuçlar öğrencilerin sistem üzerinde kullandıkları kişisel hesaplar aracılığıyla duyurulacak ve geçiş durumlarını doğrudan etkileyecek.

AÖL 3. DÖNEM YAZILI VE E-SINAV NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi'nin 3. dönem sınavları, yazılı ve dijital olarak iki farklı formatta gerçekleştirilecek. Yazılı sınavlar 19 ve 20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak.

Dokuz ya da daha az sayıda derse sahip olan öğrenciler ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında sınav merkezlerinde tek oturumluk e-Sınavlar düzenlenecek. Ancak e-Sınavlara katılabilmek için 27 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında sistem üzerinden randevu oluşturulması gerekiyor.