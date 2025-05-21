DGS başvuruları başladı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? DGS başvuru tarihi

Önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce adayın beklediği 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sınav takvimi doğrultusunda yürütülecek başvuru işlemleri, bu yıl da dijital ortamda alınacak. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte DGS başvuru süreci, başvuru ücretleri ve sonuç açıklanma tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor.

DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Önlisans programlarını lisans seviyesine tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2025 yılı başvuru süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre DGS başvuruları 21 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla erişime açıldı.

Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Başvuruların eksiksiz tamamlanabilmesi için sistemde güncel bir vesikalık fotoğrafın bulunması ve başvuru ücretinin belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girecek olan adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu. ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, kurumun resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden duyurulacak. Adaylar ÖSYM sistemine giriş yaparak sınav puanlarını ve başarı durumlarını görüntüleyebilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından ise tercih süreci başlayacak. Tercih dönemine ilişkin detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.

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DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2025 yılı DGS başvuruları 21 Mayıs 2025 tarihinde başlamış olup 2 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu tarih aralığında başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar için ise geç başvuru hakkı tanınacak.

Geç başvurular 13 Haziran 2025 günü saat 23.59'a kadar alınacak. Ancak geç başvuruda bulunan adaylar, sınav ücretini aynı gün içerisinde yatırmak zorunda olacak. DGS başvurusunu tamamlamak isteyen adayların belirtilen tarihler arasında sisteme giriş yaparak başvuru adımlarını dikkatle takip etmesi gerekiyor.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılına ait DGS başvuru ücretine dair net bilgi, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte belli olacak. Ancak önceki yılın verilerine bakıldığında 2024 DGS başvuru ücreti 590 TL olarak belirlenmişti.

Bu yıl için güncellenmiş ücretin, kılavuzda yer alması bekleniyor. Adaylar, başvuru ücretini ÖSYM'nin e-Ödeme sistemi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırabilecek. Ücretin, başvuru süresi içerisinde eksiksiz ve zamanında ödenmesi, başvurunun geçerli sayılması açısından büyük önem taşıyor.