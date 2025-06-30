Sınav takvimi merak ediliyor: Tıpdil 2025 ne zaman?

TIPDİL sınavı Ankara Üniversitesi tarafından tarafından gerçekleştirilmektedir. Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından sınav takvimi paylaşılacaktır. Sınavda adaylara 5 seçenekli 80 soru sorulacak ve150 dakika süre tanınacaktır.Tıpdil 2025 ne zaman? İşte ayrıntılar...

TÖMER TIPDİL Sınavı yalnızca, TUS, DUS ve EUS tercihleri için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için yapılmaktadır.

TIPDİL Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekiyor. Ayrıyeten Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin tamamlanmasının ardından mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi baz alınır.

TIPDİL 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 TIPDİL sınav tarihi henüz belli olmadı. Sınav geçen sene TIPDİL sınavı 17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.

2025 yılında da TIPDİL sınavının önümüzdeki aylarda yapılacağı tahmin edilmektedir. Şu an için konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Resmi bilgiler gelince haberimize ekleyeceğiz.

SINAV BAŞARI NOTU VE DEĞERLENDİRME

TIPDİL sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden gerçekleşecektir. Sınavda yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacaktır. 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılıyla geçecektir.

Sınavda 1 yanlış 4 doğruyu götürüyor gibi bir durum söz konusu değildir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak geri döner.

Cevap anahtarında hata olması durumunda soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirilecektir.

Sınavda iptal edilen soru/sorular olursa abu soru/sorular değerlendirilmeyecektir. Adayların puanları kalan soru sayısı üzerinden hesaplanacaktır.