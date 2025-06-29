ÖGG uygulamalı atış sınavı ne zaman? EGM takvimi duyurdu

115. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 91. Dönem Yenileme Eğitimi sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugün gerçekleşti. ÖGG sonuçları 18 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacağı bilgisi verilirken gözler uygulamalı atış sınav tarihine çevrildi. Peki ÖGG atış sınavı ne zaman? EGM takvimi paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 91. Dönem Yenileme Eğitimi sınavını bugün gerçekleştirdi.

Adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başlarken diğer yandan da uygulamalı atış sınavı tarihini araştırmaya başladı. Buna göre, ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz 2025 Cuma günü belli olacaktır.

Silahlı sınava giren adaylar için uygulamalı atış sınavları ve atış puanları ÖGNET sistemi geçirilecek ardından da duyurulacaktır.

ÖGG ATIŞ SINAVI NE ZAMAN?

ÖGG uygulamalı atış sınavı 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecektir ve atış puanları ÖGNET sisteminden işlenecektir.

ÖGG sonuçlara itirazları ise 21-23 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İtiraz işlemlerinde adaylar Halk Bank şubelerine 350 TL itiraz ücreti yatırmaları zorunludur.

116. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

116. dönem ÖGG sınavı da 24 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarısıyla beraber EGM’nin resmi web sitesi üzerinden sorgulayabilecektir. Sınav sonuçlarına itiraz süreci ve sonraki aşamalar da aynı platform üzerinden paylaşılacaktır.