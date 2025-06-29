Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınav A ve B kitapçığı gündeme geldi

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınav A ve B kitapçığı gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınav A ve B kitapçığı gündeme geldi
ÖGG, Özel Güvenlik, Sınav Sonuçları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme ve Eğitim Sınavı Özel Güvenlik Sınavı bugün gerçekleşti. Silahsız sınava girecek adaylara 100 soru için 120 dakika süre tanındı. Ardından adaylar ÖGG soru-cevapların açıklanmasını beklemeye başladı. or. 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenerek atış puanları ÖGNET sistemine girilecektir. Peki ÖGG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Özel güvenlik görevlisi adayları ve yenileme eğitimi alacaklar için nefesler tutuldu. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, bugün düzenlendi.

ÖGG sınav sonuçları adaylar 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki 115. dönem ÖGG sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınav A ve B kitapçığı gündeme geldi - 1. Resim

ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖGG soru ve cevapları 1 Temmuz 2025 tarihinde yayınlacaktır.

Özel güvenlik soru ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular üzerinden ilan edileceği bilgisi paylaşıldı.

ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 91. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 91. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınav A ve B kitapçığı gündeme geldi - 2. Resim

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, 29 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET sistemi üzerinden erişim sağlanabilecektir.

Uygulamalı atış sınavı ise 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecektir

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Lanet olsun bu hayat" dedi, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şoke etti: Bakın şimdi ne iş yapıyor...Bakan Kurum'dan 'orman yangını' açıklaması: 23'ü ev, 1'i cami 47 bina yıkıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Squid Game 3.sezonda 222 ölüyor mu? Hamile Jun-hee ve bebeği için spoiler verildi - HaberlerSquid Game 3.sezonda 222 ölüyor mu? Hamile Jun-hee ve bebeği için spoiler verildi29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - HaberlerADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama!Sevcan Orhan'ın son durumu ne? Sahnede fenalaşmıştı, ilk açıklama geldi! - HaberlerSevcan Orhan'ın son durumu ne? Sahnede fenalaşmıştı, ilk açıklama geldi!MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurdu - HaberlerMasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurduPazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı - HaberlerPazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı
Sonraki Haber Yükleniyor...