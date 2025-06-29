ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınav A ve B kitapçığı gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Haziran 2025 13:59 - Güncelleme: 29 Haziran 2025 14:14 - Güncelleme:

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115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme ve Eğitim Sınavı Özel Güvenlik Sınavı bugün gerçekleşti. Silahsız sınava girecek adaylara 100 soru için 120 dakika süre tanındı. Ardından adaylar ÖGG soru-cevapların açıklanmasını beklemeye başladı. or. 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenerek atış puanları ÖGNET sistemine girilecektir. Peki ÖGG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Özel güvenlik görevlisi adayları ve yenileme eğitimi alacaklar için nefesler tutuldu. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, bugün düzenlendi. ÖGG sınav sonuçları adaylar 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki 115. dönem ÖGG sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar... ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ÖGG soru ve cevapları 1 Temmuz 2025 tarihinde yayınlacaktır. Özel güvenlik soru ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular üzerinden ilan edileceği bilgisi paylaşıldı. ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ ÖZEL GÜVENLİK 91. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ ÖZEL GÜVENLİK 91. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, 29 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET sistemi üzerinden erişim sağlanabilecektir. Uygulamalı atış sınavı ise 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecektir İlgili Haber ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl, nereden öğrenilir? ÖGG 144. temel eğitim sınav sonuçları EGM'de!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin