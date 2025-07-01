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ALES 2 ne zaman, bu hafta sonu hangi sınav var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ALES 2 ne zaman, bu hafta sonu hangi sınav var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 ALES/2 geri sayımı başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek ALES 2 sınavı giriş belgeleri ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınav yerlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgularken bu hafta sonu olan sınavlar ve ALES 2 tarihi ÖSYM takviminde belli oldu.

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim kariyeri yapmak isteyen binlerce aday 2025 ALES 2 sınavını bekliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için tarih yaklaştı.  ALES 2 ne zaman, bu hafta sonu hangi sınav var gündemde. 

ALES 2 NE ZAMAN?

2025 ALES/2 sınavı ÖSYM'nin resmi takvimine göre 6 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak. 10.15'te başlayacak sınav, sayısal ve sözel testlerden oluşuyor. Adayların sınav salonuna en geç 10.00'da giriş yapması gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav salonlarına girişi izin verilmeyecek.

Başvuru süreci 13-21 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan ALES 2 sınavının geç başvuruları ise 29 Mayıs'ta alınmıştı. 

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES sınav puanı da isteniyor. Bu nedenle akademik kariyer düşünen adaylar ALES sınavına giriyor. 

ALES 2 ne zaman, bu hafta sonu hangi sınav var? - 1. Resim

BU HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR?

Bu hafta sonu 5-6 Temmuz'da hangi sınav var merak edildi. 6 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 ALES/2 sınavı yapılacak. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran 2025 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. 

ALES 2 ne zaman, bu hafta sonu hangi sınav var? - 2. Resim

ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES sınav yerleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebilir. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr üzerinden sınava nerede gireceklerini sınav salonu ve bina bilgilerine ulaşabilir. 

ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ALES sınavına lisans programından mezun olanlar, mezun olma aşamasında olanlar ve yurt dışında eğitim alarak denklik belgesi olanlar başvurabiliyor. Sınav, yüksek lisans, doktora ve akademik personel alımları için gerekli.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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