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Haberler > Eğitim > ALES giriş belgeleri erişime açıldı: 2025 ALES/2 sınavı ne zaman?

ALES giriş belgeleri erişime açıldı: 2025 ALES/2 sınavı ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ALES giriş belgeleri erişime açıldı: 2025 ALES/2 sınavı ne zaman?
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Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından şimdi ise söz konusu sınavın tarihi merak konusu oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM SINAV GİRİŞ YERLERİNİ AÇIKLADI

ALES'e katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 26 Haziran 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

2025 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de akademik kariyer yapmak isteyen veya lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimine devam etmek isteyen kişilerin girdiği bir sınavdır. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenir.

ALES, genel olarak sayısal ve sözel olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Her bölümde 50 soru bulunur ve toplamda 100 soru sorulur.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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