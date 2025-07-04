Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için araştırmalar sürüyor. Temmuz ayında gerçekleşecek sınavın tarihi 2025 ÖSYM takviminde belli oldu. 21 Mayıs'ta başlayan başvuru işlemlerinin 2 Haziran'da sona ermesinin ardından DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak adayların gündeminde yer alıyor.

Herhangi bir üniversitenin ön lisans bölümündne mezun olan veya mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) sayılı günler kaldı. Temmuz ayında gerçekleşecek sınavın giriş belgeleri adayların gündeminde yer alıyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

DGS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden ulaşılabilecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS sınavı 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soruya 135 dakika verilen sınava ön lisans mezunları veya mezuniyet aşamasındaki öğrenciler girebiliyor. Sözel ve sayısal sınavlarda 10'ar tane mantık sorusu da soruluyor.

DGS'de YKS gibi tavan puan 500 olarak hesaplanmıyor. DGS puanları, adayların sözel ve sayısal standart puanlarının ön lisans akademik not ortalamalarından hesaplanan ÖBP ile belli katsayıların çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.