TUS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM duyuru yayımladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2025 15:04 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 15:04 - Güncelleme:

ÖSYM Başkanlığı tarafından paylaşılan duyuruya göre, 17 Ağustos'ta gerçekleşecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın başvuruları başladı. Peki, TUS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 17 Ağustos'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları başladığını duyurdu. Adaylar, TUS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? sorusuna cevap aramaya başladı. İşte ÖSYM tarafından paylaşılan tüm ayrıntılar... TUS - STS TIP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? TUS - STS Tıp başvuruları ÖSYM'nin internet adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da gerçekleşecektir. BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ TUS - STS TIP BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? TUS başvuru ücreti her oturum için 1750 TL'dir. STS TIP 2. Dönem başvuru ücreti de her oturum için 1750 TL olarak açıklandı. Adaylar bu ücretleri ödedikleri takdirde sınava girebilmektedir. TUS - STS TIP SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecektir. İlgili Haber ALES 2 ne zaman, bu hafta sonu hangi sınav var?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin