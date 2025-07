Bakü’de KKTC bayrağı dalgalandı! Rum basını çıldırdı! "Yeni bir Karabağ zaferi yakındır"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakü ziyareti tarihi anlara sahne oldu. KKTC bayrağı dalgalanınca Rum medyası çılgına döndü, “Alarm zilleri çalıyor” yorumları geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan ziyaretinde yaşanan tarihi görüntüler Rum yönetimini endişeye sürükledi.

Bakü'de KKTC bayrağı göndere çekildi, Rum medyası Naftemporiki "KKTC'nin önü açılıyor" diye alarm verdi.

AZERBAYCAN'DA KKTC'YE BÜYÜK DESTEK

Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen törende "Fahri Doktora" unvanına layık görülen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'da üst düzey protokolle karşılandı. Tatar'ın ziyareti sırasında Azerbaycan'da KKTC bayrağı resmen dalgalandı.

Rum basını bu görüntüleri "KKTC'nin meşrulaştırılması adımı" olarak tanımladı. Haberlerde "KKTC'nin Karabağ gibi dünyada varlığını kabul ettirebileceği tehlikesi var" ifadeleri yer aldı.

ERSİN TATAR'DAN MESAJ: ALİYEV HER ZAMAN DESTEK OLDU

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada Azerbaycan'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her zaman destek gösterdi. Bu nedenle Azerbaycan devletine, cumhurbaşkanına ve halkına teşekkür ediyorum."

"KKTC TÜRK DÜNYASININ ŞEREFİDİR"

Tatar konuşmasında KKTC'nin stratejik önemini şu sözlerle anlattı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kafkasya'da, Anadolu'da, Orta Asya'da bütün Türk dünyasının şerefidir, hassas noktasıdır. Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, Gazze'de, Suriye'de, Ukrayna'da, Irak'ta yaşananlar göz önündedir. Bu bakımdan, kendi ülkelerimizle gurur duymalıyız."

RUM TARAFINA SERT ELEŞTİRİ: SANAL STATÜ MESELENİN ANA NEDENİ

Tatar, Kıbrıs meselesinin özünü sert sözlerle hedef aldı:

"Kıbrıs meselesinin ana nedeni, uluslararası camia tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yıllardır otoritesini, egemenliğini ve gücünü aşarak verilen sanal statüdür. Bu durum, Kıbrıs meselesinin esas gardiyanıdır ve düzeltilmediği sürece Ada'da adil ve sürdürülebilir bir çözüm mümkün değildir."

KARABAĞ'DA ALİYEV'E ÖVGÜ: KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR

Ersin Tatar, Karabağ'da elde edilen zaferi de selamladı:

"5 yıllık kısa bir sürede, bu vatan topraklarının, Karabağ Fatihi Sayın Aliyev liderliğinde eşsiz bir halk dayanışmasıyla yeniden inşa ediliyor olması bizleri de gururlandırmaktadır. Karabağ Azerbaycan, Azerbaycan Karabağ'dır."

KKTC'NİN EKONOMİK GÜCÜNE VURGU

Doğu Akdeniz'deki konumuna dikkat çeken Tatar, yeni Ercan Havalimanı, deniz limanları ve lojistik üs imkanlarının bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını söyledi.

"Türkiye'den KKTC'ye su hattı çekildi. Bu sayede stratejik tarım ürünleri geliştirdik. KKTC'de düzenlenen Teknofest'ten bahsederek bilişim adası olmak için çalışıyoruz."

"RUM YÖNETİMİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRILARINI YOKSAYIYOR"

Tatar, Rum tarafına sundukları önerileri hatırlatarak eleştirilerini sürdürdü: "Avrupa Birliği enterkonnekte sistemine Türkiye üzerinden bağlanma, güneş enerjisinin etkin kullanılması, su kaynaklarının ortak kullanımı gibi çevre dostu ve iklime uyarlı ekonomik işbirliği önerilerimizi ilettik. Ne yazık ki kendini Ada'nın tek hakimi gören Rum Yönetimi tüm bu işbirliği çağrılarımızı cevapsız bırakmaktadır. Son zamanlarda Rum tarafının özellikle mülk konusunda uluslararası hukuk normlarını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hiçe sayarak ortaya koyduğu saldırgan tutum da bu tarihsel saplantının devamı niteliğindedir."

"ONURLU MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Tatar, Türkiye'nin desteğine de özel olarak teşekkür etti:

"Kıbrıs Türk Halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için onurlu mücadelemize büyük kararlılıkla devam ediyoruz. Bizim mücadelemiz özden gelen haklarımızın yeniden tesis edilmesidir. Bu kararlı duruşumuzu, 16-17 Temmuz'da New York'ta düzenlenecek BM Genişletilmiş Gayriresmi Toplantısı'nda da sürdüreceğiz."

"KKTC'NİN YALNIZ OLMADIĞINI TÜM DÜNYA GÖRÜYOR"

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye kabul edilmelerinin önemine dikkat çekti:

"KKTC'nin TDT'ye kabulü ile tüm dünyaya Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığı mesajı verilmiştir. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı da ülkemizin aşama aşama uluslararası camiadan kabul gördüğünü göstermektedir."

"BU İZOLASYON SESSİZ BİR İNSANLIK SUÇU"

Tatar, uluslararası topluma çağrı yaparak izolasyonun kaldırılmasını istedi:

"Bu izolasyon doğrudan temasların, ticaretin, kültürel ve sportif faaliyetlerin önünü kesiyor. Gençlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın temel fırsatlara erişimini engelliyor. Bu uygulamalar artık insanlık vicdanında sessiz bir insanlık suçu olarak kabul edilmektedir. Bu anlamsız izolasyonu, dayanışmayla aşabileceğimize gönülden inanıyorum."

"ACILAR DURSUN"

Son olarak Cumhurbaşkanı Tatar, dünyadaki savaşlara da değinerek mesaj verdi:

"Gazze'de sivillere karşı devam eden insanlık dramının, benzer acıları yaşamış bir halkın cumhurbaşkanı olarak bir an önce durmasını ümit ediyorum. Filistin halkının güvenliğini sağlayacak mekanizmaların bir an önce sağlanması en büyük temennimizdir. İran ve İsrail arasındaki talihsiz hadisenin de bir an önce ateşkesle durmasını ve diplomatik yollarla çözüme kavuşmasını temenni ediyorum."