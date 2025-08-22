Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Sergi Anadolu'ya taşınıyor! ‘Lezzetli Resimler’ başkent yolcusu

Sergi Anadolu'ya taşınıyor! ‘Lezzetli Resimler’ başkent yolcusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sergi Anadolu&#039;ya taşınıyor! ‘Lezzetli Resimler’ başkent yolcusu
Sergi, Sanat, Ankara, İstanbul, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi İstanbul ayağını tamamladı.

MURAT ÖZTEKİN - 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın sanat eserinin yer aldığı sergi, İstanbul’da 70 bin ziyaretçiye ulaştı. Şimdi bu sergi, başkente taşınıyor.

Bereketli tabiattan ilhamla yapılan “lezzetli” tablolar, 16 Eylül’den itibaren Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi bünyesinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, sanat faaliyetlerini İstanbul dışına taşımaya önem verdiklerini söyledi.

Üreten “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri” ile de İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özel seçkileri Anadolu’nun dört bir yanında ziyarete açtıklarını sözlerine ilave etti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP’de davet rahatsızlığı! Kemal Kılıçdaroğlu görmezden geliniyorSilahsızlanma süreci uzatılmasın! Komisyonda STK'lardan provokasyon uyarısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinemada bu hafta | Nicolas Cage “Sörfçü” ile döndü! Dalgalarla dans et altında kalma! - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Nicolas Cage “Sörfçü” ile döndü! Dalgalarla dans et altında kalma!Arkeolojik buluntular gün yüzüne çıkıyor! Uzmanlar daha fazla eser bekliyor - Kültür - SanatArkeolojik buluntular gün yüzüne çıkıyor! Uzmanlar daha fazla eser bekliyorUzmanlar hayretini gizleyemedi: Bulunanlar 6 bin yıllık kesintisiz tarihi ortaya çıkardı - Kültür - Sanat6 bin yıllık kesintisiz tarihi ortaya çıkardıBakanlıktan beş yıllık dev proje ilk kez Nemrut'ta uygulandı! - Kültür - Sanatİlk kez Nemrut'ta uygulandı!Şimdi torunu yardım götürüyor! Filistin'de savaşan dedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı - Kültür - SanatDedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı50 yıldır atıl durumda, herkes yanından geçiyor ama kimse bilmiyor! Alaca'da Kalehisar gün yüzüne çıkıyor - Kültür - Sanat50 yıldır atıl durumda, herkes yanından geçiyor ama kimse bilmiyor! Alaca'da Kalehisar gün yüzüne çıkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...