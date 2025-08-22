Sergi Anadolu'ya taşınıyor! ‘Lezzetli Resimler’ başkent yolcusu

MURAT ÖZTEKİN - 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın sanat eserinin yer aldığı sergi, İstanbul’da 70 bin ziyaretçiye ulaştı. Şimdi bu sergi, başkente taşınıyor.

Bereketli tabiattan ilhamla yapılan “lezzetli” tablolar, 16 Eylül’den itibaren Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi bünyesinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, sanat faaliyetlerini İstanbul dışına taşımaya önem verdiklerini söyledi.

Üreten “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri” ile de İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özel seçkileri Anadolu’nun dört bir yanında ziyarete açtıklarını sözlerine ilave etti.