Yeni yıla kısa bir süre kala gözler zam oranlarına çevrildi. 2026 yılı itibarıyla birçok harç ve işlem kaleminde artış yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2026 için yeniden değerleme oranını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Geçen yıl yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 25,49 oldu.

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI NASIL BELİRLENDİ? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin, yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK? Pasaport, kimlik ve ehliyet harçları da bu oranda artacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeni tarifeye göre; 6 aylık pasaport harcı 2.960,8 TL, 1 yıllık pasaport harcı 4.328,7 TL, 3 yıllık pasaport harcı 10.039,2 TL, 4–10 yıllık pasaport harcı ise 14.147,7 TL olacak.

MTV, EHLİYET VE TRAFİK CEZALARI DA ARTIYOR Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yaş ve motor hacmine göre yeni tutarlar belirlendi. 1300 cm³ ve altı araçlar için 5.072 TL, 1600 cm³’e kadar olan araçlar için 9.508 TL, 2000 cm³’e kadar olan araçlar için 27.202 TL, 4000 cm³ ve üzeri araçlar için 217.095 TL MTV ödenecek. Yeni ehliyet alma ücreti 7.126 TL’ye yükselirken, trafik cezalarında da aynı oranda artış yapılacak. Kırmızı ışık ihlali 2.719 TL, Araç kullanırken telefonla konuşma 2.720 TL, Drift yapma 58.128 TL, Muayenesiz araç kullanma 2.720 TL ceza gerektirecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI DA DEĞİŞTİ Yeni yıldan itibaren yurt dışına çıkacakların ödeyeceği harç tutarı yeniden değerleme oranı uygulanarak. 1.000 TL’den 1.254,9 TL’ye yükseldi. Harç tutarı, GİB'in internet sitesinden, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamaları üzerinden, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları ile bu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden ödenebilecek.



