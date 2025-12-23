Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Rhone bölgesinde bir kimya tesisinde dün meydana gelen patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yetkililer, yaklaşık 100 itfaiyeci ve 30 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Fransa'da kimya tesisinde patlama! Yaralılar var

YETKİLİLER BÖLGEDE

Rhone Valiliği, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve kapalı alanlarda kalmaları yönünde tavsiyede bulundu. Açıklamada, yerel halk için şimdilik herhangi bir zehirlenme riski bulunmadığı belirtildi. Valilik, yaklaşık 100 itfaiyeci ve 30 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini, ayrıca bin metrelik bir güvenlik çemberi oluşturulduğunu ifade etti.

