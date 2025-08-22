İsrail, Gazze'yi Yahudi toprağı yapıyor, dünya katliamı seyrediyor! Yapayalnız

Gazze yok oluyor… Gazze tarih oluyor… 1,5 milyarlık İslam dünyasının gözü önünde Müslümanların yaşadığı bir belde “Yahudi toprağı”na dönüşüyor. Bütün dünya, her gün 100-200 şehit haberinin geldiği, yüzlerce kişinin yaralandığı veya ampüte kaldığı vahşeti “kınamak”tan başka bir şey yapmıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Hamas’ı yok edin” emrinin ardından İsrail’in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu da işgal hareketini onayladı. Böylelikle “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adı verilen Gazze’yi yok etme harekâtı önceki akşam resmen başladı.

İsrail ordusu, 100 bin askerle bölgeyi kuşatarak güneyden giriş yaptı. Bu sırada havadan ve denizden de bomba yağdırıldı. Ölü sayısı dün itibarıyla 70 daha artarak, 62 bin 192’ye yükseldi. Açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı da 112’si çocuk olmak üzere 271’e ulaştı.

NETANYAHU’DAN YALANLAR

Operasyon için 60 bin yedek askeri eylül başından itibaren göreve çağıran caniler ordusu, Gazze ile sınırlı kalmayıp Batı Şeria’da da yıkım ve baskınlara başladı. İsrail, işgal harekâtıyla 1 milyon Gazzeliyi güneye sürgün etmeyi planlarken Hamas meydan okudu. “Katil İsrail devleti daha önce olduğu gibi yine başarısız olacak. Netanyahu anlaşmaları bozanın kendisi olduğunu, esirlerin umursamadığını gösterdi. Planları hedefine ulaşamayacak. İşgale ‘eğlenceye gidilir’ gibi gidilemeyecek” açıklaması ile düşmanı beklediklerini ilan eden Hamas, ara buluculara da İsrail’e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için azami baskı uygulanması çağrısında bulundu. Bunun ardından Netanyahu, bütün rehinelerin serbest bırakılması ve “savaşın İsrail’in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi” için müzakerelere başlanması talimatı verdiğini duyurdu. Ancak Netanyahu, Avustralya basınına verdiği röportajda ise Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etse de Gazze’nin tamamını işgal edeceklerini dile getirdi.

21 ÜLKEDEN TEPKİ

Bu arada, İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki işgalini genişletecek ‘E1 Projesi’ne tepkiler büyüyor. Aralarında İngiltere, Fransa, İspanya ve Japonya’nın da yer aldığı 21 ülke, ortak bir açıklama yayınlayarak, planı kınadı. İngiltere ayrıca İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely’i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını görüşmek üzere 25 Ağustos’ta olağanüstü toplanacak.

CAN PAZARI

İsrail, Deyr Belah’taki çadırları da bombaladı. Filistinli bir baba, çocuğuyla bölgeden kaçmaya çalışırken, minik yavrunun yüzündeki ifade yaşadığı korkunun büyüklüğünü anlatmaya yetiyor.

ÇARESİZLİĞİN ORTASINDA

Yaşadığı şehir harabeye dönmüş, ajanslara göre ailesi de ölmüş olan Filistinli bir çocuk, yüzü gözü kan içerisinde Allah’a yalvardı.