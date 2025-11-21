İslam Memiş, altın ve kripto piyasalarındaki düşüşleri yatırım fırsatı olarak yorumladı. Memiş, 2026’da manipülasyon piyasasının devam edeceğini, yatırımcıların değil sistemin kazanacağını vurgularken elinde altınla ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, finansal piyasalara ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Yatırım araçlarını güncel fiyatlara göre ucuzdan pahalıya sıralayan Memiş, ilk sıraya Bitcoin’i, ikinci sıraya gümüşü, üçüncü sıraya ise altını yerleştirdi. Gram altın ve ons altını bu listeye dahil etmeyen Memiş, dördüncü sıraya Euro’yu koydu. Mevcut seviyelerde doları yatırım aracı olarak görmediğini söyleyen Memiş, “Bu fiyatlardan dolar almam” dedi.

İslam Memiş altın hedefini açıkladı ve net konuştu: Elinizdekilere sahip çıkın, satmayın

Borsa tarafında satışların bir süre daha sürebileceğini dile getiren Memiş, aralık ayı için kötümser olmadığını belirtti. Özellikle 28–29 Kasım tarihlerine dikkat çeken Memiş, “İçeride siyasi dengelerin bozulduğu, bütün ezberlerin değişeceği bir hafta geliyor” ifadelerini kullandı. Papa’nın İznik, Ankara ve İstanbul’da yapacağı ziyaretlerin hem Türkiye hem dünyada önemli mesajlar taşıyacağını belirtti.

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Kripto paralarla ilgili değerlendirmesinde ise Memiş, kendi pozisyonunu da paylaştı. Bitcoin tarafında zararda olduğunu söyleyen Memiş, buna rağmen “keyifle beklediğini” belirterek, yıl sonuna kadar piyasada manipülasyonların süreceğini kaydetti. “Kripto para piyasasında kötümser değilim. Bu sadece bir soygun piyasası. Asıl soru şu: Aralık ayında hangi tarafa manipülasyon yapacaklar?” sözleriyle dikkat çekti.

ALTINDA YÜKSELİŞ SİNYALİ

Altın yatırımcılarına da uyarılarını yineleyen Memiş, düşüşlerin kısa vadeli olduğunun altını çizdi. “Elinizdeki varlıklara sahip çıkın. Ocak itibarıyla yeniden yükselişler başlayacak” diyen uzman isim, ons altında uzun vadeli hedefin 4800–4880 dolar aralığı olduğunu belirtti. Gram altında ise yıllık bazda önce 8000 liranın görüleceğini, ardından hedeflerin yukarı yönlü revize edileceğini ifade etti. Memiş, “Altınlarınızı bozdurmayın, satmayın” diyerek yatırımcılara çağrıda bulundu.

2026 yılına ilişkin uyarılarda da bulunan Memiş, “2026 yılında büyük bir manipülasyon piyasası olacak. Her ay başka bir enstrümana saldıracaklar. Sistem yatırımcıları soyarak yoluna devam edecek. Amerika’nın ve merkez bankalarının borcunu finansal piyasalarda yatırım yapanlar ödeyecek. Birikimleriniz üzerinden büyük hayaller kurmayın. Çeşitlendirmek artık mecburiyettir. 2026’da yatırımcı değil, sistem kazanacak. Hazırlığınızı ona göre yapın” ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

