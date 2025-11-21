New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Trump'la gerçekleştireceği görüşme için Beyaz Saray'a geldi. Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bazı anlaşmazlıklar olabilir ama çok iyi iş yapabileceğine ve bazılarını şaşırtabileceğine inanıyorum" dedi.

ABD'de New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Trump'la gerçekleştireceği görüşme için Beyaz Saray'a geldi.

Mamdani ve Trump tokalaşıyor

Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bazı anlaşmazlıklar olabilir ama çok iyi iş yapabileceğine ve bazılarını şaşırtabileceğine inanıyorum" dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DEĞİNDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planına ilişkin, "Barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyorum ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bunu onaylaması gerekiyor" dedi.

Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi bir ilişkim var" dedi.

'BANA İYİ DAVRANMALI' DİYEREK TEHDİT ETMİŞTİ

Daha önce Trump, Fox News'e verdiği demeçte Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim" ifadesini kullanarak, Mamdani'den "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

Belediye seçimin tahmini sonuçlarının duyurulması sonrası Trump, seçimlerin 'hileli' şekilde yapıldığını savunarak, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz." demişti. Trump, Demokratların New York'ta bir 'komünist' adayı seçtiklerini de savunmuştu.

SON SEÇİMLER

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'in verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy elde etti.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. Kent, 9 milyona yakın nüfusa sahip.

