Kendi istihbaratları sızdırdı, rakamlar yürek burktu! Gazze'de katledilenlerin en az yüzde 83'ü sivil...

İsrail’in gizli askeri istihbarat verilerine göre, Gazze’de yürütülen saldırılarda ölen Filistinlilerin yüzde 83'ünden fazlası sivil.

Veriler, İsrail ordusunun Gazze’deki katliamın başlangıcından bu yana öldürülen Filistinlilerin büyük çoğunluğunun sivillerden oluştuğunu ortaya koyuyor.

GAZZE'DE ACIMASIZ KATLİAM

The Guardian’ın +972 Magazine ve İbranice yayın yapan Local Call ile yürüttüğü araştırmaya göre, 2023’te başlayan savaşta ölen Hamas ve Filistin savaşçı sayısı 8 bin 900 olarak kaydedildi.

Bu, toplam 53 bin Filistinlinin öldürüldüğü Gazze Sağlık Bakanlığı verileriyle karşılaştırıldığında, ölenlerin yalnızca yüzde 17’sinin militan, geri kalan 44 bin 100 kişinin yani yüzde 83’ünün sivil olduğu görülüyor.

NETANYAHU'NUN BÜYÜK YALANI

İsrail askeri veritabanında hâlâ aktif olduğu belirtilen Hamas ve PIJ mensubu sayısı 47 bin 653. İsrail ordusu, Sağlık Bakanlığı’nın verilerini reddetmese de, kamuoyuna açıklanan rakamlarla siyasi söylemler arasında ciddi farklar bulunuyor. Başbakan Netanyahu, ölen militan sayısını 20 bin ve sivil-savaşçı oranını 1:1 olarak açıklamıştı.

Uppsala Conflict Data Programı’ndan Therése Pettersson, “Böylesi uzun süre devam eden bir çatışmada sivil ölümlerin oranı olağanüstü yüksek” dedi. Benzer oranda sivil kayıp, 1989’dan bu yana izlenen savaşlarda yalnızca Ruanda soykırımında görülmüş.

"ÖLÜ SAYISINDA OYNAMA YAPILMIŞ OLABİLİR"

Araştırmacılar, ölü sayısının askeri veritabanında düşük gösterilmiş olabileceğine, gerçek ölü sayısının 100 bini aşabileceğine dikkat çekiyor. Bunun nedeni, enkaz altında kalan veya sağlık ve su altyapısının tahribi ile gıda sıkıntısından ölenlerin sayısının yüksek olması.

LSE’den Mary Kaldor, İsrail’in saldırılarının büyük ölçüde hava saldırıları yoluyla yapıldığını belirterek, “Gazze’deki operasyonlar savaşlardan çok hedefe yönelik suikastlar şeklinde yürütülüyor ve siviller dikkate alınmıyor” dedi.

İsrail’in saldırıları, özellikle Gazze’nin doğu bölgelerinde düzenlenen yoğun bombardımanlarla ailelerin evlerinde öldürülmesi ve sivillerin hedef alınmasıyla dikkat çekiyor. Saldırılar, bazı İsrailli yetkililerin “50 bin Filistinlinin ölmeli” açıklamalarıyla da desteklenmiş durumda.

İsrail ordusunun Gazze’deki askeri operasyonları, sivillerin yüksek ölüm oranı ve ordunun uyguladığı stratejiler, uluslararası gözlemciler tarafından “soykırım” endişelerini artırıyor.