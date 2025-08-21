Microsoft çalışanları, İsrail'le yapılan iş birliğine karşı ayaklandı! ''Şehit Filistinli Çocuklar Plazası" pankartları gündem oldu

Olay, Washington, Redmond'daki Microsoft şirketinin merkez binasında yaşandı.

MICROSOFT ÇALIŞANLARI İSRAİL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELERİ PROTESTO ETTİ

The Verge internet sitesinin haberine göre, Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan ve "No Azure for Apartheid (Apartheid için açık gün yok)" isimli bir grup protestocu, Washington eyaletindeki Microsoft genel merkezinin önüne çadır kurdu ve pankartlar açtı.

''ŞEHİT FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR PLAZASI''

Şirketin bir binasına "Şehit Filistinli Çocuklar Plazası" yazılı pankart asan protestocular, sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlarında da çadır kurdukları alanı "Özgürleştirilmiş Alan" olarak tanımladı.

Protesto alanında bir masa kurarak şirketin yöneticilerini de kendilerine katılmaya teşvik eden grup, Microsoft'tan İsrail ordusu ile anlaşmalarını iptal etmelerini istedi.

''MICROSOFT TABANLI TOPLU İZLEME SİLAHI FİLİSTİNLİLERİ KIYIM İÇİN KULLANILDI''

Grup yayınladığı basın bildirisinde de "Son 22 ayda Microsoft tabanlı toplu izleme silahı, Gazze'de Filistinlilere yönelik bombardıman ve kıyım için kullanıldı." ifadesine yer verildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Salı ve çarşamba günü boyunca süren protestolara ilişkin soruşturma başlatılırken, Redmond Polisi, en az biri şirket çalışanı olmak üzere 18 kişiyi gözaltına alarak tutukladı.

Tutuklananlardan birinin, Microsoft'un yapay zeka ekibinde yazılım mühendisi olan Anna Hattle olduğu tespit edildi.

Söz konusu grup, son aylarda Microsoft'un İsrail hükümetiyle yaptığı sözleşmelerine karşı birçok protesto düzenledi. Eski bir Microsoft çalışanı, şirketin 50. yıl dönümü etkinliğinde Microsoft Yapay Zeka CEO'su Mustafa Süleyman'ı "savaş fırsatçısı" olarak nitelendirdi.

Öte yandan gösterilerin, Microsoft'un, İsrail'e Filistinlilerin milyonlarca saatlik telefon görüşmesini depolama imkanı sağladığı ortaya çıktıktan sonra arttığı kaydedildi.

''MICROSOFT İNSAN HAKLARI STANDARTLARINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK''

İsmi açıklanmayan bir Microsoft sözcüsü, Komo News'e yaptığı açıklamada "Microsoft, Orta Doğu'da insan hakları standartlarını korumak için gereken sıkı çalışmayı sürdürmeye devam edecek'' ifadelerinde bulundu.