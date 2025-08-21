Vahşetin bu kadarına da pes! Kan ve gözyaşı birbirine karıştı... İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki sivil alanlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen sivillerin İsrail saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, söz konusu saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

SALDIRILAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde de bir grup Filistinlinin İHA ile hedef alındığı, 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesinde başlattığı yıkımı Sabra ve Cibaliya bölgelerinde de aralıksız sürdürdüğüne işaret edildi.

288 BİN AİLE EVSİZ, 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle 288 bin aile evsiz kaldı, 2 milyondan fazla sivil zorla yerinden edildi.

Çadırlarda, okul binalarında, sokaklarda ve akrabalarının yanında yaşamak zorunda kalan Filistinli siviller, temiz su, kanalizasyon hizmeti gibi en temel insani hayat şartlarından mahrum bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 62 bin 122 kişi hayatını kaybetti, 156 bin 758 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 18 kişi öldürüldü, 14 bin 947 kişi yaralandı.