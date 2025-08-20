İsrail kirli planını uygulamaya başladı! Çevresi kuşatıldı, Gazze işgal ediliyor

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, varılacak bir anlaşma ile açlık ve kıtlığın son bulmasını, yaralıların ise acilen tedavi altına alınmasını beklerken, İsrail tüm dünyanın baskılarına aldırış etmiyor. 8 Ağustos'ta Gazze'yi işgal kararı alan İsrail, operasyonun resmen başladığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, "Gazze'yi işgal planının ilk aşamasının başladığını" duyurdu. Effie Defrin, şehrin dış mahallelerinde kontrolün sağlandığını belirtti.

1 MİLYONA YAKIN İNSAN VAR, ÇEVRESİ KUŞATILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 50 bin İsrailli yedek asker, Gazze Şeridi'ndeki 1 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze şehrinin çevresini kuşattı.

İsrail, işgal saldırısı için orduya birkaç gün içinde çağrı yapacak.

130 BİN İŞGALCİ İLE SALDIRACAK

Times of Israel'in haberine göre çağrılan yedek askerlerin sayısı, şu anda yedek kuvvetlerde görev yapan on binlerce yedek askere ek olarak belirlendi. Gazze şehri saldırısı devam ederse, işgalde yaklaşık 130 bin İsrailli, yedek kuvvetlerde görev alacak.

Emirler, Savunma Bakanı İsrail Katz'ın ordunun planlarını onaylamasının ardından belirlendi.

Askeri yetkililer, İsrail ordusunun Gazze şehrinin derinlerine doğru ilerleyerek daha önce Hamas altyapısından tamamen temizlenmemiş bölgelere ulaşacağını söyledi.

FİLİSTİNLİLER ZORLA GÜNEYE SÜRÜLECEK!

Gazze şehrinin işgali, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyine sürülmesine yol açacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze Şehrini tahliye etmek için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu söyledi. Bu tarih, Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ikinci yıldönümüne denk geliyor.