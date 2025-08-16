İşgal planı hazırlandı, yarın Katz'a sunulacak! 1 milyon Filistinliyi bekleyen 2. Nekbe

DIŞ HABERLER - İsrailli yetkililer, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, Gazze Şehri'nin ele geçirilmesine yönelik ordu planlarını görüşmek üzere yarın Güney Komutanlığı'nı ziyaret edeceğini söyledi.

Zamir'in geçen hafta onayladığı genel taslak üzerine kurulu planlar, bu akşam Güney Komutanlığı'nda görüşülecek.

Onaylanması halinde Zamir, planları muhtemelen günün ilerleyen saatlerinde Savunma Bakanı Israel Katz'a sunacak.

1 MİLYON FİLİSTİNLİNİN SÜRGÜN EDİLMESİ MASADA

Geçtiğimiz hafta hükümet, İsrail ordusuna Gazze şehrini ele geçirmesi talimatını verdi. Bu saldırı, orada yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinli sivilin yerlerinden edilmesini de içerecek.

İşgalci İsrail ordusu, şu anda şehrin dış kesimlerindeki Zeytun semtinde bir operasyon yürütüyor. Büyük çaplı saldırı için ordunun yedek askerleri göreve çağırması gerekecek.