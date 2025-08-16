Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İşgal planı hazırlandı, yarın Katz'a sunulacak! 1 milyon Filistinliyi bekleyen 2. Nekbe

İşgal planı hazırlandı, yarın Katz'a sunulacak! 1 milyon Filistinliyi bekleyen 2. Nekbe

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
İşgal planı hazırlandı, yarın Katz&#039;a sunulacak! 1 milyon Filistinliyi bekleyen 2. Nekbe
İsrail, Gazze, Filistin, İşgal, İsrail Ordusu, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yarın Savunma Bakanı Katz'a Gazze'yi işgal etme planlarını sunacak. Zamir, Katz ile görüşmesinden önce işgal planlarının değerlendirilmesi için Güney Komutanlığı'nı ziyaret edecek. Plan yaklaşık bir milyon Filistinli sivilin yerlerinden edilmesini de içerecek.

DIŞ HABERLER - İsrailli yetkililer, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, Gazze Şehri'nin ele geçirilmesine yönelik ordu planlarını görüşmek üzere yarın Güney Komutanlığı'nı ziyaret edeceğini söyledi.

İşgal planı hazırlandı, yarın Katz'a sunulacak! 1 milyon Filistinliyi bekleyen 2. Nekbe - 1. Resim

Zamir'in geçen hafta onayladığı genel taslak üzerine kurulu planlar, bu akşam Güney Komutanlığı'nda görüşülecek.

Onaylanması halinde Zamir, planları muhtemelen günün ilerleyen saatlerinde Savunma Bakanı Israel Katz'a sunacak.

İşgal planı hazırlandı, yarın Katz'a sunulacak! 1 milyon Filistinliyi bekleyen 2. Nekbe - 2. Resim

1 MİLYON FİLİSTİNLİNİN SÜRGÜN EDİLMESİ MASADA

Geçtiğimiz hafta hükümet, İsrail ordusuna Gazze şehrini ele geçirmesi talimatını verdi. Bu saldırı, orada yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinli sivilin yerlerinden edilmesini de içerecek.

İşgal planı hazırlandı, yarın Katz'a sunulacak! 1 milyon Filistinliyi bekleyen 2. Nekbe - 3. Resim

İşgalci İsrail ordusu, şu anda şehrin dış kesimlerindeki Zeytun semtinde bir operasyon yürütüyor. Büyük çaplı saldırı için ordunun yedek askerleri göreve çağırması gerekecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Çanakkale Gelibolu orman yangını son durum ne?Behzat Ç Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İdlib Düzileri'nden Süveyda'ya çağrı: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz - Gündemİdlib Düzileri: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmazBakan Fidan'dan Alaska diplomasisi! Rusyalı ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü - GündemBakan Fidan, Rusyalı ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştüProf. Dr. Osman Bektaş, '3 fay hattı kesişiyor' diyerek uyardı! "Demokles'in kılıcı sallanıyor, büyük bir deprem riski var" - Gündem"3 fay hattı kesişiyor" diyerek uyardı!Karayollarında hız sınırları gözden geçirilecek! Trafik levhaları değişecek - GündemTrafik levhaları değişecek!Kocaeli'ndeki orman yangını kontrol altına alındı - GündemKocaeli'ndeki orman yangını kontrol altına alındıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Alaska Zirvesi' mesajı: Türkiye barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır - Gündem"Barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız"
Sonraki Haber Yükleniyor...