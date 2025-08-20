Gazze direnişi tünelden çıktı: İsrail askerlerini kaçırmaya çalıştılar!

Gazze Şeridi'nde tansiyon yeniden yükseldi. İsrail ordusu Han Yunus yakınlarında yer altı tünelinden çıkan silahlı bir Filistinli grupla çatışmaya girdi.

İsrail kaynaklarına göre, 14 ila 17 arasında Filistinli grup, tünelden çıkarak İsrailli askerleri sedyelerle kaçırmaya çalıştı. Sürpriz baskına hazırlıksız yakalanan İsrail birlikleri, çıkan çatışmada 9 Filistinliyi öldürdü.

İsrail basını hayatta kalanların ise tünel yoluyla Gazze içine geri çekildiğini yazdı.

Olay sırasında üç İsrailli askerin yaralandı, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer ikisinin ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

