Suriye sınırındaki Hermon Dağı’nda eski bir mühimmat infilak etti: Çok sayıda İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hermon Dağı çevresinde yer alan bir askeri bölgede eski bir Suriye bombasının patlaması sonucu 7 asker yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu, patlamanın nedeni konusunda teknik soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Patlama haberiyle aynı gün, bölgede başka bir gelişme daha yaşandı.

SURİYE'DE YASA DIŞI YERLEŞİM GİRİŞİMİ!

İsrail merkezli Uri Tzafon Hareketi’ne bağlı yerleşimci terörist, Suriye’nin güneyine yasa dışı şekilde girerek “Neveh Habashan” adlı sözde bir yerleşimin temelini attı.

Kendilerini daha önce de “Başan’ın Öncüleri” olarak lanse eden radikal grup, bu kez Suriye topraklarına yönelik açık bir provokasyonla yeniden ortaya çıktı.

Suriye ve İsrail işgal ordusunun tüm uyarılarına rağmen geri adım atmayan grup, birkaç araçlık konvoyla sınırı yasa dışı şekilde geçerek bölgeye girdi.

İsrail tarafında sosyal medyada dolaşan paylaşımlarda, Neveh Habashan adlı sözde yerleşimin Tell al-Hara yakınlarında inşa edilmek istendiği, bu bölgenin geçmişte “tampon bölge” olarak kullanıldığı yazıldı.

“Topraklarımızın bizi çağırdığına inanıyoruz” diyen grup üyeleri, “İsrail hükümetini düşmanı Başan'dan çıkarmaya” çağırarak bölgeyi açıkça Suriye’nin elinden alma niyetini dile getirdi.