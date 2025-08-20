Soykırımda yeni aşama! İsrail 60 bin askerle Gazze’ye giriyor

İşgal ordusu, Gazze Şehri'nin işgali için yeni ve daha büyük bir aşamaya hazırlanıyor. "Gideon Arabaları B" kod adı verilen operasyon kapsamında ilk etapta 60 bin yedek askere çağrı yapıldı. İsrail’in önde gelen haber kaynaklarından N12 ve diğer yerel kaynaklara göre, söz konusu operasyon, Eylül başında sahaya sürülecek askerlerle başlatılacak.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yaptığı son açıklamada, "Gazze’ye yönelik harekâtın yeni aşamasına geçiyoruz. Kara, hava ve denizden tüm gücümüzle vuracağız" dedi. Zamir ayrıca, "Bu yalnızca Gazze ile sınırlı kalmayacak, İran’ın başını çektiği ekseni de hedef alacağız" diyerek saldırıların kapsamını genişleteceklerinin sinyalini verdi.

5 TÜMEN, 12 TANK TABURU, DENİZ VE HAVA GÜÇLERİ KATLİAMA İMZA ATACAK

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre operasyon sahasında ciddi bir askerî yığınak söz konusu. Plan çerçevesinde: 5 düzenli tümen, 12 tank taburu, Gazze tümeni, Hava ve deniz kuvvetleri, özel kuvvet birimleri operasyona katılacak. Cephelerdeki bazı düzenli birliklerin yerini ise yedek askerlerin alması planlanıyor. Plan, 8 Ağustos’ta İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla onaylanmıştı. Gazze’de faaliyet gösteren 5 tümen (3’ü düzenli). Şehir dışındaki tünellere yönelik saldırılarla 1. aşama devam ediyor. Amaç: Gazze Şehri’ni kuşatmak, içeri girmek, Hamas’ın güç merkezlerini ele geçirmek. Askerler savaşın başladığı günden beri dokunulmayan bölgelere girecek. Katliam ordusu yaklaşık 800 bin Filistinliyi zorla güneye taşıyacak; İddialara göre BM/NGO desteğiyle yardım merkezleri ve saha hastaneleri kuruluyor. İşgalin 4–6 ay sürmesi bekleniyor.

KATAR VE MISIR CEVAP BEKLİYOR

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensar ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin arabulucuların İsrail ve Hamas’a sunduğu son teklif hakkında konuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Söyleyebileceğim şey, Hamas'tan olumlu bir cevap aldığımızdır. Ancak İsrail tarafından henüz bir cevap alamadık." dedi.

Abdellaty, Hamas’ın olumlu cevap verdiği son ateşkes teklifini kabul etmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Top İsrail'in sahasında ve Gazze'deki insani felaketin etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak bu öneriyi kabul etmesi için İsrail'e baskı yapılmalı" diye konuştu.