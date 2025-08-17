Katliam ordusu yeni aşamaya geçiyor! "Karadan havadan vuracağız"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “Gideon’un Arabaları” adı verilen askeri operasyonun hedeflerine ulaştığını, çok yakında Gazze Şehri’nde yeni ve daha geniş bir aşamaya geçileceğini duyurdu.

Zamir, Gazze Şeridi’ndeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Hamas teslim olana kadar saldırılar sürecek, rehineler gözümüzün önünde" ifadelerini kullandı.

Zamir, İsrail ordusunun kara, hava ve denizden tüm gücünü kullanacağını vurgulayarak, operasyonun yalnızca Gazze ile sınırlı kalmayacağını, İran liderliğindeki bölgesel eksene de darbe vurmayı hedeflediğini söyledi:

"İran’ın başını çektiği eksenin tüm bileşenlerine zarar vereceğiz."

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana 61.944 Filistinliyi katletti

GAZZE'DE YENİ KARA HAREKATI KAPIDA

İsrail güvenlik kabinesinin onayladığı plana göre, Gazze Şehri’ne yönelik geniş çaplı bir kara harekâtı için 80 ila 100 bin yedek askerin çağrılabileceği ileri sürüldü.

Operasyonun eylül ayında başlaması bekleniyor.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre:

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 61 bin 944 Filistinli öldü, 155 bin 886 kişi yaralandı.

18 Mart 2025’te İsrail’in ateşkesi tek taraflı feshetmesinden bu yana ise 10 bin 400 ölü, 43 bin 845 yaralı kaydedildi.

Son 24 saatte İsrail saldırılarında 47 kişi hayatını kaybetti, 226 kişi yaralandı.

Yardım dağıtımı sırasında sivillere ateş açılması sonucu 14 kişi öldü, 132 kişi yaralandı.

Açlıktan ölen sivillerin sayısı 217’ye ulaştı; bunların 100’ü çocuk.

İSRAİL'İN HEDEFİ: GAZZE ŞEHRİ'NİN DÜŞMESİ

Askeri kaynaklara göre yeni plan, kentin dört koldan kuşatılması ve özellikle Rimal, Şeyh Acclin ve Sabra gibi batı mahallelerinde yoğun operasyonları içeriyor.