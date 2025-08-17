Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya karşı toplandı! "Bu yalnızca başlangıç"

Gazze Şeridi'ne saldırıların derhal durdurulmasını ve esir takası anlaşması yapılmasını talep eden on binlerce gösterici, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı.

"HAMAS'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ"

İsrailli esir Eitan Horn'un babası Itzik Horn, yaptığı konuşmada, Gazze kentini işgal kararı almakla Netanyahu hükümetinin esirleri öldürmeyi seçtiğini vurguladı.

Netanyahu hükümeti üyelerinin genel grev çağrısının İsrailli esirlere zarar verdiği ve "Hamas'ın ekmeğine yağ sürdüğü" suçlamalarına karşı Horn, "Peki Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı arasındaki çatışma, Eitan ve diğer rehinelerin geri dönmesine nasıl yardımcı oluyor?” diye sordu.

Horn, İsrailli esirlerin neden hala Gazze'de tutulduğu sorusuna, "Onlar oradalar çünkü hükümet onları geri getirmek istemiyor. Onları geri getirmenin zamanı geldi." dedi.

"NETANYAHU, OĞLUMU BİLEREK ÖLDÜRMEYİ SEÇTİ"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında öldürdüğü esir asker Ron Sherman'ın annesi Maayan Sherman, aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararıyla esirlerden vazgeçmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı'nın "oğlunu bilerek öldürmeyi seçtiğini" söyleyen Sherman, "Yaslı bir anne ve teyze olarak, diğer anneleri aynı kaderden kurtarmak için buradayım." dedi.

Sherman, Tel Aviv yönetimine, "başkalarının oğullarını ölüme gönderen ve sadece kişisel ve siyasi çıkarlar peşinde koşan" hükümet ifadeleriyle eleştirdi.

"GENEL GREV YALNIZCA BAŞLANGIÇ"

İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararı almasının ardından ateşkes ve esir takası talebiyle 17 Ağustos sabahı başlatacakları genel grevin "yalnızca başlangıç" olduğunun altını çizdi.

Grevle sabah ülkede hayatın duracağını söyleyen Zangauker, Netanyahu hükümetinden Gazze Şeridi'ne saldırılarını derhal durdurmasını ve esir takası anlaşması imzalaması için müzakere masasına oturmasını istedi.

"Netanyahu'nun, siyasi olarak uygun gördüğü zaman savaşı durdurmasını beklemekten vazgeçtik." ifadelerini kullanan Zangauker, "Sükunet, güvenlik, gelecek ve savaşın sona ermesini talep ediyoruz." dedi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.