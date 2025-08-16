Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnsani dram büyüyor, dünya izliyor! Gazze'de 11 kişi daha açlıktan öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail’in abluka altına aldığı ve saldırılara devam ettiği Gazze’de açlık, her geçen gün daha fazla can kaybına neden oluyor. Son 24 saatte 11 kişi daha hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi.

İsrail ordusunun abluka altına aldığı ve insani yardım girişine izin vermediği Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 11 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 251'e ulaştığını belirten Burş, bu ölümlerin 108'inin çocuk olduğuna dikkat çekti.

GAZZE'DE DERİNLEŞEN İNSANİ KRİZ

İsrail’in yoğun bombardımanı ve yardım girişlerini engelleyen kuşatması sonucu Gazze Şeridi’nde temel yaşam ihtiyaçlarına erişim neredeyse imkânsız hale geldi. Gıda, su, ilaç ve hijyen ürünlerinin ciddi biçimde tükendiği bölgede, özellikle çocuklar ve yaşlılar açlıkla mücadele ediyor.

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Yaklaşık 2,3 milyonluk nüfusa sahip Gazze’de, İsrail’in sürgün politikaları ve saldırıları sonucu 2 milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Bu insanlar, temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde, derme çatma çadırlarda veya kalabalık okul binalarında hayatta kalmaya çalışıyor. Tuvalet ve hijyen koşullarının yetersizliği, bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına neden oluyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalamaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

