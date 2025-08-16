İnsani dram büyüyor, dünya izliyor! Gazze'de 11 kişi daha açlıktan öldü

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 251'e ulaştığını belirten Burş, bu ölümlerin 108'inin çocuk olduğuna dikkat çekti.

GAZZE'DE DERİNLEŞEN İNSANİ KRİZ

İsrail’in yoğun bombardımanı ve yardım girişlerini engelleyen kuşatması sonucu Gazze Şeridi’nde temel yaşam ihtiyaçlarına erişim neredeyse imkânsız hale geldi. Gıda, su, ilaç ve hijyen ürünlerinin ciddi biçimde tükendiği bölgede, özellikle çocuklar ve yaşlılar açlıkla mücadele ediyor.

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Yaklaşık 2,3 milyonluk nüfusa sahip Gazze’de, İsrail’in sürgün politikaları ve saldırıları sonucu 2 milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Bu insanlar, temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde, derme çatma çadırlarda veya kalabalık okul binalarında hayatta kalmaya çalışıyor. Tuvalet ve hijyen koşullarının yetersizliği, bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına neden oluyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalamaya devam ediyor.