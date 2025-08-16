İsrail’in skandal E1 planına tepki! Hedef; Batı Şeria'yı ikiye bölüp, Filistin topraklarını gasbetmek

İsrail kabinesinin ırkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, “Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak” için işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek “E1” projesini onaylamayı planladığını duyurmasına tepki yağıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetimine, işgal altındaki Batı Şeria’yı ikiye bölmeyi amaçlayan planını derhal durdurması çağrısında bulundu. Türkiye, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere birçok devlet, teşkilat ve sivil toplum örgütleri de İsrail’in skandal işgal projesini kınadı. İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos’ta, “E1” projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacağını duyurmuştu.

İNGİLİZ VEKİLLER: ELÇİYİ KOVALIM

İngiltere’de farklı partilerden milletvekilleri, Başbakan Keir Starmer’a gönderdikleri mektupta, İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely’nin derhal sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. İsrail’e tam kapsamlı silah ambargosu uygulanması talebinde bulunulan mektupta, tüm ihracat lisanslarının, bileşenlerin ve askerî iş birliğinin durdurulması istendi.

ALMAN HALKINDAN FİLİSTİN’E DESTEK

Almanya’da yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60’ı ülkelerinin Filistin Devleti’ni resmen tanıması gerektiğini düşünüyor. ZDF televizyon kanalının 1370 kişiyle yaptırdığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 76’sı İsrail’in Gazze’deki saldırılarını haksız buluyor. Katılımcıların yüzde 83’ü ise Almanya’nın, Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek silahların İsrail’e ihracatını durdurma kararını olumlu karşılıyor. Belçika’da ise federal parlamentoda acil Gazze konulu oturum yapıldı. Filistin devletini tanıma konusunda ortak tutum belirlenemezken, gelecek haftalarda hükûmet ortaklarının konuyu ele alacağı duyuruldu.

YAHUDİLERDEN ‘İŞGAL’ ÇAĞRISI

Öte yandan Filistin topraklarına yerleşimci adı altında getirilen işgalci Yahudiler, ırkçı bakan Smotrich’in açıklamalarından memnun oldu. İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan 19 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin başkanı, İsrail hükûmetine Batı Şeria’nın tamamında “egemenliği” (işgali) hızla hayata geçirme çağrısında bulundu. Taleplerinin yalnızca belirli yerleşim birimleri için değil; Batı Şeria’nın tamamı için geçerli olduğu belirtilen mektupta, bu adımın “Yahudi, tarihî, ahlaki ve güvenlik açısından gerekli” olduğu ileri sürüldü. İşgalci Yahudiler, Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı El-Mezraa eş-Şarkiyye beldesinde Filistinlilere saldırdı. Açılan ateş sonucu üç Filistinli yaralanırken bir başka saldırı ise Attara beldesinde gerçekleştirildi. İsrailli grup, baskın düzenleyerek Filistinlilere ait üç aracı ve bir evi ateşe verdi.

PATLAYICI YÜKLÜ ROBOTLARLA YIKIM

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinlilere ait evleri patlayıcı yüklü robotlar kullanarak sistematik şekilde havaya uçurdu. Bu saldırılar yoğun topçu bombardımanı ve rastgele ateş açılmasıyla eş zamanlı gerçekleştiriliyor.