Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'de insanlık dramı! İsrail hastanenin altyapısını hedef aldı: Kanalizasyon suları bastı

Gazze'de insanlık dramı! İsrail hastanenin altyapısını hedef aldı: Kanalizasyon suları bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de insanlık dramı! İsrail hastanenin altyapısını hedef aldı: Kanalizasyon suları bastı
Gazze, İsrail, Saldırı, Kanalizasyon, Enerji, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırılarının kanalizasyon şebekesinde hasara yol açması sonucu Nasır Hastanesi'ni kanalizasyon suları bastı.

Hastanenin acil servisinin sular altında kalmasıyla doktor ve hemşireler kanalizasyon sularında güçlükle hareket etti.

Hastalar ile sağlık çalışanlarının hayatını riske atan bu durumla ilgili hastanenin Dahiliye Bölüm Başkanı Halid Ahmed, açıklamalarda bulundu. 

''HASTALAR İÇİN DOĞRUDAN TEHDİT OLUŞTURUYOR''

Ahmed, hastalarla dolu servisi kanalizasyon sularının bastığını, buradaki hastalardan bazısının oksijen cihazlarına bağlı olduğunu dile getirdi.

Gazze'de insanlık dramı! İsrail hastanenin altyapısını hedef aldı: Kanalizasyon suları bastı - 1. Resim

Hasar gören kanalizasyon şebekesinin İsrail ordusu tarafından "kırmızı" olarak işaretlenen bölgelerde bulunduğunu, bu nedenle erişilemez ve dolayısıyla onarılamaz olduğunu ifade eden Ahmed, bu durumun, sağlık personeli ve hastalar için "doğrudan bir tehdit" oluşturduğunu vurguladı.

''HASTALARI NAKLEDEMEYİZ ÇÜNKÜ ALTERNATİF YOK''

Ahmed, "Hastaları başka yere nakledemeyiz çünkü alternatif yok; ayrıca hastanedeki doluluk nedeniyle onları diğer bölümlere de nakletmemiz söz konusu değil." dedi.

Hastalık ve enfeksiyonların yayılma riskinden ötürü içinde bulundukları durumu "felaket" olarak nitelendiren Ahmed, "Bu tehlikeli koşullarda çalışamayacağımız için acil bir çözüm talep ediyoruz." diyerek uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaptı.

Gazze'de insanlık dramı! İsrail hastanenin altyapısını hedef aldı: Kanalizasyon suları bastı - 2. Resim

İsrail, Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana kasten hastaneleri ve sağlık sistemini hedef alarak hasta ve yaralıların hayatlarını tehlikeye atıyor.

Nasır Hastanesi, Gazze Şeridi'nin güneyinde yüzbinlerce Filistinliye hizmet veren tek hastane olma özelliği taşıyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Seda Sarıbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte AK Partili vekilin biyografisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze travması mı? İntihar eden İsrailli asker sayısı artıyor - DünyaSavaşın ardından sessiz çöküşAlmanya’da 50 bin iş başvurusu deneyi: Türk ve Arap isimlerine şok muamele - DünyaAlmanya’da ayrımcılık daha “isim” ile başlıyorMali'de darbe girişimi püskürtüldü! Çok sayıda gözaltı var - DünyaMali'de darbe girişimi püskürtüldü! Çok sayıda gözaltı varAlaska'daki büyük buluşma bu akşam! Tarihî zirve öncesi karşılıklı jestler - DünyaAlaska'daki büyük buluşma bu akşam!Netanyahu itiraf etti! İsrail büyük işgale başladı - DünyaNetanyahu itiraf etti! İsrail büyük işgale başladıBen-Gvir yine hapishane hücresini bastı! Filistinli lider Bergusi’yi tehdit etti - Dünya23 yıldır tutuklu olan Filistinli sembol isme tehdit
Sonraki Haber Yükleniyor...