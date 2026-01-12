Başıboş köpeklerin parçaladığı Tunahan’ın davasında çıkan 5 milyonluk manevi tazminat davasını değerlendiren avukatı Aslıhan Ergün Ercan, belediyelerin hayvanları kısırlaştırıp sokağa salarak sorumluluktan kurtulamayacağını belirterek, artık köpekten sadece korkanların bile dava açabileceğini söyledi.

Ankara’da başıboş köpeklerin parçaladığı ve babasının deyimiyle “yediği” Tunahan Yılmaz’ın (12) avukatı Aslıhan Ergün Ercan, mahkemenin Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesine verdiği 5 milyon liralık tazminat cezasının ilgili kurumlara ciddi bir uyarı olduğunu söyledi.

Mahkemenin “Bu kararı idarelere uyarı olarak veriyoruz” dediğini kaydeden Ercan “Bundan sonra biz kısırlaştırdık sokağa saldık gibi bir kurtulma yolları yok. Sokaktaki tüm köpekleri toplamak zorundalar. Sokak köpekleriyle karşılaşanlar hiçbir şey olmasa bile sadece korkmaları bile tazminat davaları açmaları için yeterli” dedi.

"BUGÜN BAŞIBOŞ KÖPEK, YARIN BAŞKA BİR ŞEY"

Tunahan Yılmaz’ın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradığını ve bu olayın ne ilk ne de son olacağını belirten Ercan, şu bilgileri verdi:

Maddi tazminat davası devam ediyor. Mahkeme 5 milyon lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Gerekçeli kararda idarelerin kusursuz olsalar dahi sorumlulukların devam ettiğini belirtti. Mahkeme ‘Biz bu kararı acısı için değil, aslında aynı zamanda idarelere bir uyarı vermek için veriyoruz’ dedi. Bundan sonra biz kısırlaştırdık sokağa saldık gibi bir kurtulma yolları yok. Sokaktaki tüm köpekleri toplamak zorundalar, hepsini muhafaza etmek zorundalar. Okula giderken korkan çocuklar, vatandaşlar, camiye giden vatandaşlar, giderken yolunu değiştirmek zorunda olan insanlar, korkudan dolayı kaçıp yaralanan insanlar, hiçbir şey olmasa bile sadece korkmaları bile tazminat davaları açmaları için yeterli. Vatandaşlarımızın hizmet kusuru nedeniyle idarelere dava açmasını tavsiye ediyorum. Bununla ilgili emsal kararımız çıktı. Artık daha rahat yapabilirler.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Tunahan’ın yaralandığı sene, başıboş köpekler için 200 milyon lira bütçe ayırdığını vurgulayan avukat Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu: 5 bin ayrı noktada beslenme noktası yaptırmış. 200 milyonun karşılığında Tunahan acıları için 5 milyon aldı. Bu kalemler çok farklı yerlerde kullanılabilir. Köpekler kutsal varlıklar değil. Türk halkı olarak merhametimiz çoktur, hepsini seviyoruz. Zarar verdiği noktada fare de olsa yılan da olsa bertaraf edersin. 9 yaşındaki bir çocuk güvenli bir sokakta okuluna gidebilmek zorunda. Bizim mücadelemiz de bunun için. Bugün başıboş köpek, yarın başka bir şey. Yine de mücadele edeceğiz.

MANSUR YAVAŞ BİR GÜN BİLE ZİYARET ETMEDİ

Tunahan’ın ağır yaralanması üzerine ne Büyükşehir Belediyesi’nden ne de ilçe belediyesinden herhangi bir ziyaret yapılmadığını ve bu durumun da Tunahan’ın ailesini bir hayli düşündürdüğünü açıklayan Ercan “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçmiş olsun ziyareti bile yapmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi benimle görüşmedi. Ben defalarca haber gönderdim yine ilgilenmedi. Aileyi ziyaret etmedi, bir derdiniz var mı, herhangi bir sıkıntınız var mı demedi. Herhangi bir sıkıntı varsa giderelim denmedi. Bunu hiç umursamadılar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çok ciddi ilgilendi, onu ayrıca belirteyim. Merkezî yönetim ilgilendi diyebilirim” diye konuştu.

