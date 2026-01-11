NATO’da dengeleri değiştirecek bir iddia gündemde. Yunanistan’ın personel ve kapasite eksikliği nedeniyle üstlenemediği Baltık Hava Polisliği görevini Türkiye’nin devralacağı öne sürüldü. İddialara göre Ankara, bir Avrupa ülkesinin hava sahasını Türk savaş uçaklarıyla koruyacak ve NATO’nun doğu kanadında kritik bir sorumluluk üstlenecek.

Türk Hava Kuvvetleri’nin 2026 yılında NATO Baltık Hava Polisliği kapsamında Estonya’daki Ämari Hava Üssü’nde konuşlanacağı öne sürüldü.

İddiaya göre Türkiye, Baltık ülkelerinin hava sahasının korunmasına yönelik görevde savaş uçaklarıyla aktif rol üstlenecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Türkiye’nin NATO’nun Baltık Hava Polisliği görevine katılma kararının ittifak içindeki birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Tsahkna, “NATO’da 20 yıldır müttefikiz. Türkiye’nin bu misyona katılması, müttefiklerin ortak güvenliğe katkı sunma iradesinin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

İddialara göre Türkiye, Yunanistan’ın personel eksikliği nedeniyle katılmayı tercih etmediği görevi üstlenerek Estonya, Letonya ve Litvanya’nın hava sahasının korunmasına katkı sağlayacak.

Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında NATO, Rus savaş uçaklarının bölgedeki faaliyetlerine karşı caydırıcılık sağlamayı hedefliyor.

Türk Hava Kuvvetleri daha önce 2006 ve 2021 yıllarında NATO kapsamında Baltık Hava Polisliği görevine katılarak Litvanya ve Polonya’da üçer ay süreyle görev yapmıştı.

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Türkiye’yi “güvenlik ve siyaset alanında çok güçlü bir stratejik ortak” olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin de hızla arttığını vurguladı. Tsahkna, Estonya’nın Türkiye’den önemli miktarda askeri teçhizat tedarik ettiğini ve Ankara’yı güvenilir bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye’nin 2026’da NATO Baltık Hava Polisliği görevine katılması halinde, bu adım Ankara’nın NATO’nun doğu kanadındaki caydırıcılığa verdiği desteği ve ittifak içindeki stratejik konumunu daha da güçlendirmiş olacak.

